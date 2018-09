Article publié le 06/09/2018 à 02:56 | Lu 161 fois La CNSA lance une campagne d'information sur les aides pour personnes âgées La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) vient de dévoiler sa campagne d'information sur les aides et les solutions possibles pour faire face à une situation de perte d'autonomie liée à l'âge.

Cette grande campagne nationale va durer jusqu’à la fin du mois et s'articule autour d'un programme court intitulé « Ensemble pour l'autonomie » diffusé sur France 3 et France 5 et de chroniques radios « On en parle » diffusées sur RTL, France bleu et Nostalgie.



En moins d'une minute, quinze épisodes informent les ainés (mais de facto leurs proches également, qui sont souvent les prescripteurs) en perte d'autonomie sur les thématiques suivantes : les informations générales sur la perte d'autonomie ; l'aide à domicile (au sens large) ; les solutions d'hébergement et les solutions pour les aidants.



Globalement, cette campagne relaie l'information délivrée par le portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr, dont la mission d'information du grand public représente une mesure phare de la loi d'adaptation de la société au vieillissement.



Réalisée avec le soutien du ministère de la Santé, cette campagne de communication vise à promouvoir un meilleur accès aux solutions d'accompagnement portée par la feuille de route en faveur des personnes âgées annoncée par la ministre en mai dernier.











Dans la même rubrique : < > Alzheimer : le point sur la couverture nationale en dispositifs d'aide et d'hébergement Pologne : un kit de cuisine contre l'isolement des ainés