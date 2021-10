Article publié le 15/10/2021 à 01:00 | Lu 85 fois LEGO ressuscite le mythique Titanic en 10.000 briques





Préparez vos mitaines, l’effort de construction sera de taille… LEGO a dévoilé une réplique du navire le plus célèbre de tous les temps, le RMS Titanic. Pour la première fois, les fans pourront recréer une version extrêmement détaillée du paquebot de luxe en briques LEGO, 110 ans après son lancement à Belfast en 1911.

Le set LEGO Titanic est l’un des plus longs et des plus grands modèles LEGO à ce jour. Avec 9 090 briques, il représente un défi de construction immersif pour les fans de la marque LEGO et les historiens en herbe.



En plus de sa taille, le Titanic est célèbre pour sa splendeur inégalée, fidèlement reproduite dans ce nouveau set. Sous la coque immédiatement reconnaissable du set LEGO Titanic, plusieurs intérieurs iconiques ont été reproduits, dont le grand escalier de la première classe, qui s’étend sur six ponts, et la salle à manger de style jacobéen, située sur le pont D du navire.



Le Titanic était également réputé pour sa vitesse inégalée, distançant largement ses contemporains. Sur les ponts inférieurs, les fans retrouveront une réplique de la salle des machines, à la pointe de la technologie de l’époque.



Mike Psiaki, designer du groupe LEGO, a déclaré : « Lors de son lancement, le Titanic était le summum de l’ingénierie nautique, le plus grand véhicule jamais créé. Recréer ce navire emblématique avec des briques LEGO, en utilisant des plans créés il y a plus d’un siècle, a été une aventure incroyable. Créer ce set LEGO Titanic avec autant de précision, et en portant autant d’attention sur les détails et l’échelle, nous permet de proposer l’une des expériences de construction les plus complexes à ce jour. Nous savons que les amateurs de briques et de navires de tous âges adoreront construire ce set et l’exposer chez eux ».



Avec plus de 1,3 m de long, le set LEGO Titanic est pensé pour être exposé. Il est livré avec une plaque portant le nom du navire.



Ce set impressionnant sera disponible en précommande à partir du 1er novembre et à la vente à partir du 8 novembre dans les magasins LEGO et sur www.LEGO.com/titanic au prix de vente recommandé de 629,90 €.



