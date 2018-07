Article publié le 11/07/2018 à 01:00 | Lu 100 fois L'été qui sauve : la Croix-Rouge veut initier 10.000 personnes aux gestes qui sauvent L’été qui sauve » est le nouveau challenge de la Croix-Rouge française qui va se dérouler durant toute la période estivale. L’objectif de cette campagne de communication et de formation ? Initier 10.000 personnes (dont les seniors souvent directement concernés) aux gestes qui sauvent. Détails.

Depuis le 23 juin dernier et jusqu’au 8 septembre 2018, la Croix-Rouge française permet donc au grand public de s’initier gratuitement aux gestes de premiers secours. Ainsi, durant tout l’été, diverses animations accessibles à tous les âges sont organisées par les structures locales de la Croix-Rouge à travers la France entière.



Les bénévoles sont mobilisés pour informer et surtout, initier gratuitement petits et grands aux gestes de premiers secours, à l’utilisation du défibrillateur et aux comportements qui sauvent en cas de situation exceptionnelle. Chaque citoyen –même les seniors- est invité à venir s’initier.



Pour les seniors : l’animation « Bien-être et Autonomie » (45 minutes)

Destinée aux personnes de plus de 60 ans, cette animation introduit les mesures préventives faciles à mettre en oeuvre pour éviter les accidents domestiques pour soi et ses proches (petits-enfants, parents, amis…), elle initie aux gestes de premiers secours et fait prendre conscience des facteurs clés contribuant au bien-être : un sommeil de qualité, l’équilibre alimentaire, la pratique d’une activité physique, des activités « intellectuelles » (jeux, mots croisés, apprentissages, etc.), l’existence de liens sociaux.



Initiation aux Premiers Secours (60 minutes)

Des gestes simples mais vitaux, qui s'apprennent aisément et qui peuvent permettre à chacun de sauver la vie d'un proche en attendant l’arrivée des secours. Position latérale de sécurité, massage cardiaque associé à la défibrillation automatisée… les formateurs bénévoles de la Croix-Rouge française proposent à tous, petits et grands, de s’initier à ces gestes simples, mais essentiels.



Initiation à la Réduction des Risques (IRR) (50 minutes)

L’Initiation à la Réduction des Risques (IRR), permet au public de se rendre compte de la nécessité de se préparer aux risques de catastrophe pour mieux en gérer les conséquences. Des premières mesures à prendre à la découverte du « Catakit » (sac de survie unique créé par la CRF), cette initiation passe en revue les trois temps de la catastrophe, de la préparation au retour à la normale, en passant par la réponse immédiate en attendant les secours.



Chaque année, plus de 100.000 victimes sont secourues et près de 120.000 citoyens sont initiés ou formés aux gestes qui sauvent ; par ailleurs, 1.200.000 sont accueillies et accompagnées au titre de l’action sociale. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il est aussi possible de s’inscrire tout au long de l’année aux sessions de formation proposées au sein des différentes structures Croix-Rouge à travers la France entière : Prévention et aux Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), Initiation aux Premiers Secours Enfant et Nourrisson (IPSEN), formation « Bien-être et Autonomie » (BEA)…