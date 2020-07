L'aventure au coin de la ride de Danielle Rapoport (livre)

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date, ce livre de la psychosociologue Danielle Rapoport, spécialisée entre autre, dans les questions du vieillissement et de la bientraitance, vient de publier chez Erès, « L’aventure au coin de la ride ».



Dans son prélude, l’auteur indique : « dans cet essai, j’ai choisi d’évoquer le vieillissement comme processus, ces petits faits fragiles qui rompent l’apparence familière et le silence d’un corps dont la mécanique allait son train, jusque-là ».



De fait, dans cet ouvrage, l’auteur (83 ans) interroge les potentiels de liberté, de dépassement et de puissance de ces « années qui restent ». Elle croise ici les apports des sciences humaines, son vécu personnel et des témoignages de femmes et d’hommes sur leur rapport émotionnel, souvent ambivalent, quant au vieillissement.



Métamorphoses, abandons et rebonds jalonnent l’avancée en âge et chacun de nous est amené à explorer ces nouveaux chemins que nous serons seuls à connaitre… En la matière, « tout est à faire, à penser, à construire dans un monde en totale mutation ! ».