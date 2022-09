Article publié le 20/09/2022 à 01:00 | Lu 73 fois L'art d'accommoder la vieillesse de Geneviève Delaisi de Parseval (livre)





Les éditions Odile Jacob vont publier le 21 septembre prochain, L'Art d'accommoder la vieillesse de Geneviève Delaisi de Parseval, une psychanalyste et anthropologue spécialisée dans les questions de famille.

« Et si vieillir, c’était aussi grandir ? » : c’est une question qui revient souvent dans les thématiques sur l’avancée en âge. Et c’est une question qui est également au centre de ce nouvel ouvrage de Geneviève Delaisi de Parseval.



Dans ce livre de 176 pages (14,99 euros), l’auteur, spécialisé dans les questions relatives à la famille, « nous offre un regard décalé sur l’énigme qu’est la vieillesse ». Et de s’interroger : « que veut dire vieillir ? ».



Sans nier la réalité du vieillissement, ce texte -comme de nombreux autres ouvrages sur cette thématique d’ailleurs- invite le lecteur à considérer cette période de la vie de façon différente et positive.



Le chemin de la vie n’est ni régulier ni prévisible. Ce temps de la vieillesse trop souvent réduit au déclin n’offre-t-il pas justement un nouveau défi pour l’esprit ?



Ne permet-il pas de faire une nouvelle lecture de son existence, de son histoire familiale, voire de vivre une seconde vie ? Exercice auquel la psychanalyste se prête elle-même.









