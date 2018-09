Article publié le 18/09/2018 à 02:00 | Lu 114 fois L'activité physique plébiscitée par les quinquas et plus pour rester en forme L’Association française de chiropraxie soutient chaque année le World Spine Day ou Journée mondiale de la colonne vertébrale, le 16 octobre, par l’organisation d’un événement de sensibilisation aux TMS (troubles musculo-squelettiques) et de prévention de ces derniers.

Le thème de la campagne de sensibilisation et d’information du mois d’octobre est dédié à la valorisation des vertus de l’activité physique au travers de l’événement « Se (re)mettre au sport avec mon chiropracteur ».



Près de 7 personnes sur 101 pensent que le meilleur remède contre la lombalgie est le repos alors que les vertus préventives du sport sur la santé sont scientifiquement établies. D’ailleurs, maintenir ou reprendre une activité physique est même encouragé et peut contribuer à faciliter la guérison.



Selon Caroline Lambert, chiropracteur et vice-présidente de l’Association Française de Chiropraxie, « contrairement aux idées reçues, rester immobile en cas de douleur du dos n’est pas recommandé ; bien au contraire, se mouvoir, en respectant son corps, permet d’assouplir les muscles entourant les articulations. De plus, l'activité physique peut augmenter la sécrétion d’endorphines, aux vertus antalgiques ».



Selon une étude, une très large majorité (94%) des répondants qui a eu recours à la chiropraxie considère que cette prise en charge entraine un impact bénéfique sur la mobilité au quotidien et 93% sont d’accord avec le fait que cette thérapie manuelle a un impact bénéfique sur la capacité à exercer une activité physique.



Près de 6 Français sur 10 (58%) déclarent pratiquer une activité sportive au moins une fois par semaine. Au total, plus des trois-quarts (77%) disent avoir une activité, hebdomadaire ou moins fréquente et seuls un petit quart (23%) indique ne jamais faire de sport. Hormis les exercices sportifs, les occupations quotidiennes offrent souvent l’occasion de bouger davantage (utiliser les escaliers, privilégier la marche à pied, le jardinage…).



Et, pour de nombreux Français, la pratique du sport rime avec une bonne santé. En effet, la motivation principale à faire du sport est, au-delà du plaisir qu’il procure (40%), un sentiment de nécessité pour agir favorablement sur sa forme et sa santé (53%). Les Français expriment donc un sentiment de nécessité de faire du sport pour pouvoir être en bonne santé (jusqu’à 57% chez les femmes, 60% chez les personnes de 50 ans et plus).



La pratique du sport par les Français de tout âge se situe en dessous des recommandations de l’OMS. Or, les vertus préventives du sport sur la santé sont scientifiquement établies et maintenir ou reprendre une activité physique est même encouragé.



A l’occasion de la journée mondiale de la colonne vertébrale qui se tiendra le 16 octobre prochain, les chiropracteurs de l’Association Française de Chiropraxie offrent, du 15 au 19 octobre sur rendez-vous, un bilan chiropratique pour vous (re)mettre au sport dans les meilleures conditions ! Lors de ces séances, les chiropracteurs pourront délivrer des conseils et recommander des exercices. Trouvez le chiropracteur le plus proche sur www.chiropraxie.com pour prendre rendez-vous (ou sur l’application Malodo).









