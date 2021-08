Article publié le 23/08/2021 à 16:49 | Lu 159 fois L'achat d'une voiture pour un senior : ce qu'il faut savoir





D’autres éléments entrent en jeu, pour l’achat d’une voiture par un senior. Il faut aussi passer des tests pour s’assurer que la personne possède encore la capacité de conduire une voiture. Mais, globalement, il est tout à fait possible d’acquérir un véhicule, peu importe notre âge... Il est vrai que les seniors sont nés avant l’arrivée de l’Internet. Bien qu’une grande partie d’entre eux se soit adaptée à cette nouvelle réalité, et utilisent le web à tous les jours, certains ont préféré ne pas y entrer.Pourtant, cela offre de nombreux avantages. Par exemple, le Guichet Carte Grise , aujourd’hui, est devenu virtuel. Plus besoin de se déplacer pour la récupérer. La personne n’a qu’à en faire la demande sur Internet, et elle est délivrée à la maison.Le gouvernement, d’une manière générale, fait tout ce qu’il peut pour rendre la vie de ses citoyens plus facile. Dans le but d’une efficacité optimale, il a créé une application permettant d’avoir accès à plus de 700 services, en ligne.A cet effet, tout un chacun et bien évidemment, les silvers surfers peuvent utiliser une connexion sécurisée avec FranceConnect , qui leur permettra, entre autres, de se procurer leur immatriculation en ligne.Cette application certifie l’identité de la personne et permet de procéder ou d’avoir accès, sans avoir à créer de nouveaux comptes, à chaque service dont il pourra avoir besoin.Certaines personnes conservent leur ancienne voiture parce qu’elles estiment qu’elles ne peuvent plus obtenir un crédit pour un nouveau véhicule… De manière générale, c’est faux. Il n’y a aucune loi qui dise qu’il n’est pas possible pour un senior de souscrire à un crédit auto, et ce, peu importe l’âge.Cela ne veut pas dire pour autant que tout senior demandant un crédit l’obtiendra. Chaque banque et organisme financier possèdent leurs propres règles sur le sujet.Les risques de prêter une somme d’argent à un individu augmentent après 40 ans. Ces risques sont calculés et se reflètent dans le coût des intérêts liés au prêt. Mais le plus important, en ce qui concerne le crédit auto pour les seniors, est l’assurance.En effet, il sera plus facile pour tout individu de 65 ans et plus, qui le désire, d’obtenir un prêt par l’acquisition d’une assurance connexe à celui-ci. Son coût peut toutefois être très élevé. Il faut donc se renseigner au préalable.D’autres éléments entrent en jeu, pour l’achat d’une voiture par un senior. Il faut aussi passer des tests pour s’assurer que la personne possède encore la capacité de conduire une voiture. Mais, globalement, il est tout à fait possible d’acquérir un véhicule, peu importe notre âge...







