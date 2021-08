Article publié le 05/08/2021 à 08:12 | Lu 52 fois L'Orée des Ormes : nouvelle résidence services seniors Ovelia à Herblay-sur-Seine





L’Orée des Ormes, quatrième adresse Ovelia en Ile-de-France, a ouvert ses portes le 2 août dernier à Herblay-sur-Seine (95) au nord-ouest de Paris. Cette résidence pour seniors autonomes propose à la location 124 appartements du T1 au T3 et offre une multitude de services au cœur d’un quartier en pleine mutation.

Le groupe Ovelia, une filiale de Vinci Immobilier a donc ouvert sa dix-huitième résidence services pour seniors à Herblay-sur-Seine dans le Val d’Oise. Située à quelques pas du centre-ville (c’est important pour ce type de structure), cette résidence propose 124 appartements du T1 au T3 ainsi que de nombreux espaces communs dédiés au bien-être et des services destinés à simplifier le quotidien des résidents.



Comme toujours dans ce genre d’habitat, les logements (du T1 au T3 avec terrasses ou balcons) sont entièrement adaptés aux gestes du quotidien et sont tous disponibles à la location. Ils proposent bien évidemment, cuisine et salle d’eau équipées, de même que de nombreux rangements et un dispositif d’appel d’urgence.



Autre point important : les résidents ont accès à une piscine intérieure chauffée, une médiathèque ou encore, un salon de coiffure et un espace fitness. Un restaurant avec terrasse propose également des repas élaborés sur place à partir de produits frais et une salle à manger privative permet aux résidents de recevoir leurs proches.



Ces équipements permettent une retraite active et le maintien du lien social.



Côté services, cette résidence propose un accueil ouvert 7j/7, une présence 24h/24, ainsi que des animations quotidiennes et variées accessibles gratuitement (cours d’aquagym, ateliers créatifs, sorties culturelles, quizz…)



La résidence "L'Orée des Ormes"

137 Rue de Conflans

95220 Herblay-sur-Seine









Dans la même rubrique < > Bien assurer sa résidence secondaire Prime de transition énergétique : MaPrimeRénov' évolue Domitys : des résidences services seniors qui favorisent la biodiversité