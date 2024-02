L'Iron, d'Iron Bodyfit : pour soulager les douleurs musculaires liées à la sédentarité Alors qu’en France, huit personnes sur dix souffriraient de douleurs dorsales et musculaire, l’Iron Bodyfit, un appareil d’électrostimulation s’annonce comme une solution pour prévenir et soulager les douleurs et les maux de dos liées à la sédentarité.











Dans ce contexte, il convient de prendre des mesures préventives pour éviter ce mal de dos, qui peut entraîner, à long terme, de graves conséquences sur la santé de la colonne vertébrale.



Pour éviter ces maux, de nombreux appareils d’électro-stimulation existent sur le marché. Parmi eux, l’Iron d’Iron Bodyfit qui envoie des petites impulsions électriques empêchant le système nerveux de délivrer les signaux de douleurs et sa propagation en la bloquant quasi-instantanément.



Cette technique non-invasive (point très important) permet ainsi de soulager et de diminuer le mal

de dos. Par ailleurs, la stimulation des fibres nerveuses et la relance de la circulation sanguine

s’ajoutent à la liste des bienfaits de l’électrostimulation.



« C'est un traitement conseillé pour soulager de nombreuses pathologies. Notamment la lombalgie et plus globalement les douleurs dorsales souvent dû à un mal récurrent étant la sédentarité que l'on peut associer également à un déficit de force musculaire des muscles du dos ainsi que les différents problèmes posturaux du quotidien » explique Pierre Ollive, technicien Iron Bodyfit.



Dans la pratique, poursuit ce spécialiste, « l’électrostimulation va permettre d'activer et de renforcer spécifiquement les muscles du dos, contribuant ainsi à améliorer la stabilité et la posture corporelle. En stimulant électriquement ces muscles, l'électrostimulation favorise également la libération d'endorphines, des neurotransmetteurs aux propriétés analgésiques, contribuant ainsi à soulager les douleurs associées à la lombalgie et aux problèmes dorsaux ».





Voici quelques conseils des experts Iron Bodyfit pour réduire les risques de maux de dos :

Pause et étirement : prendre des pauses fréquentes pour se lever, s'étirer et changer de position peut aider à soulager la pression exercée sur le dos.

Renforcement musculaire : l'inclusion d'exercices visant à renforcer les muscles du dos, des fesses et des abdominaux peut aider à prévenir les douleurs dorsales.

Maintien d'une bonne posture : adopter une bonne posture assise est crucial pour prévenir les problèmes de dos. utiliser un support lombaire et ajuster la hauteur du siège peut être bénéfique.

Article publié le 07/02/2024 à 01:00 | Lu 135 fois



