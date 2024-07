L'IA révèle la vitesse de parole comme indicateur précoce du déclin cognitif Une avancée majeure dans la détection précoce du déclin cognitif, potentiellement précurseur de maladies neurodégénératives comme Alzheimer, a été réalisée grâce à l'analyse du langage assistée par intelligence artificielle (IA). Une découverte qui pourrait transformer radicalement le diagnostic et la prise en charge future des troubles cognitifs.



Des chercheurs ont développé une méthode innovante utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les subtilités du langage, révélant des signes précoces de déclin cognitif qui échappent aux évaluations traditionnelles . Cette approche se concentre sur des caractéristiques spécifiques du langage qui se modifient discrètement avec l'évolution de la maladie, telles que la vitesse de parole, les hésitations, l'appauvrissement du vocabulaire et les changements dans la structure grammaticale .



Université de Toronto et l' hôpital Baycrest Health Science , a impliqué 125 participants âgés de 18 à 90 ans, soumis à trois tests distincts évaluant leurs capacités cognitives et linguistiques L'étude en question, menée par l'et l', a impliqué . Les résultats ont montré que la vitesse de parole entre les pauses, plutôt que la difficulté à trouver les mots, est un indicateur plus fiable de la santé cérébrale et du déclin cognitif potentiel .



Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour le suivi et l'intervention précoce chez les individus à risque. En identifiant ces marqueurs linguistiques, les professionnels de santé pourraient intervenir bien avant que les symptômes ne deviennent manifestes . Des protocoles de dépistage utilisant des outils numériques intégrant cette technologie d'IA pourraient ainsi être mis en place pour évaluer régulièrement les patients.



L'impact potentiel de cette avancée est considérable . En effet, en anticipant l'évolution vers la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, il serait possible d'améliorer significativement la qualité de vie des patients et de leurs proches . De plus, cette approche pourrait permettre une gestion plus efficace des ressources médicales en ciblant mieux les besoins thérapeutiques.



Bien que prometteuse, cette découverte nécessite encore des recherches complémentaires avant de devenir un standard dans le diagnostic précoce des troubles cognitifs. Néanmoins, elle représente déjà une avancée significative dans la lutte contre Alzheimer et autres maladies affectant la cognition , offrant un nouvel espoir pour la préservation des facultés mentales à long terme. Publié le 22/07/2024 à 07:00 | Lu 463 fois



