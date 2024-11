L'Histoire de la Formule 1 de Nicolas Meunier, un joli cadeau de Noël Les amateurs d’automobile pouvaient compter sur un auteur prolifique et précis comme Serge Bellu pour offrir chaque année des ouvrages de référence, désormais, il faut aussi compter sur Nicolas Meunier qui ajoute régulièrement sa pierre à l’édifice. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 19/11/2024

Après un excellent ouvrage critique sur l’automobile électrique -qui remettait l’église au milieu du village-, Nicolas Meunier nous avait régalés de deux opus sur les Supercars ainsi que d’un livre sur les automobiles populaires où la nostalgie nous faisait dire : « c’était mieux avant ».



Cette année, il vient nous régaler avec un « beau livre » consacré à l’histoire de la F1 au travers des modèles les plus mythiques de cette discipline.



Ici, on oublie les pilotes et les personnages marquants de ce sport pour se concentrer sur les voitures.



La technique est mise en avant. Normal, Nicolas Meunier est un ingénieur. Depuis 1950 jusqu’à 2020, c’est un portrait fidèle des plus belles machines du Championnat du Monde de F1 qui nous est brossé au cours des plus de 200 pages de cet ouvrage.



On apprécie la magnifique iconographie -qui ne se résume pas à quelques mauvaises photos détourées ou des reprises de catalogues. La mise en page est soignée et chaque modèle, outre un texte retraçant son histoire, est accompagné d’une fiche technique ainsi que de ses résultats au Championnat du Monde de F1.



On passe ainsi en revue les grandes stars de la Formule 1 de la Lancia D50 à la McLaren MP4 en passant par la Tyrrell P34 ou la Ferrari 312T2.



Au-delà d’un livre de table basse, les « Formule 1 mythiques » de Nicolas Meunier est un ouvrage de référence que les amateurs auront besoin de consulter régulièrement.



Formule 1 Mythiques, Nicolas Meunier, Editions Hugo Sport, 34,95 €.



Joël Chassaing-Cuvillier







