Article publié le 13/03/2018 à 01:00 | Lu 209 fois Korian et Gault&Millau : un partenariat inédit au service des personnes âgées Pour la société française Korian, experte des services de soins et d’accompagnement des seniors et des personnes âgées, la restauration est essentielle dans la prise en soin de ses patients et de ses résidents. Dans ce contexte, elle vient de mettre en place un partenariat avec Gault&Millau qui a pour objectif d’améliorer l’expérience de la restauration proposée dans les maisons de retraite médicalisées du groupe.

Comme le souligne Charles-Antoine Pinel, directeur général France Seniors : « dès 2014, Korian a fait le choix d’internaliser la préparation des repas dans tous ses établissements. Désormais, ce sont plus d’un millier de collaborateurs qui cuisinent chaque année 21 millions de repas faits maison, à partir de produits crus. Ce tournant majeur a conduit Korian à mettre en œuvre une organisation originale et à déployer une démarche d’amélioration continue ».



Aujourd’hui, Korian franchit donc une nouvelle étape en nouant un partenariat avec Gault&Millau. Inédit dans ce secteur, celui-ci a pour objectif d’améliorer l’expérience de la restauration proposée dans les maisons de retraite médicalisées du groupe.



Pour ce faire, les experts Gault&Millau auditent l’ensemble du parcours selon un référentiel de 245 critères liés à la qualité de l’assiette (préparation des produits crus, cuissons, textures, goûts), au service (dressage, vaisselle, nappage…) et également à l’environnement global du repas.



A l’issue de l’évaluation, les établissements se voient délivrer des recommandations d’amélioration dont la mise en œuvre est vérifiée lors d’un audit ultérieur tandis que ceux qui répondent aux critères d’exigence reçoivent la « caution Gault&Millau » d’une durée d’un an.



Au cours de la phase pilote, huit établissements ont été audités et parmi eux, trois ont obtenu la caution Gault&Millau : les maisons Bollée-Chanzy au Mans (72), Villa d’Albon à Roanne (42) et Yvan Roque à Issigeac (24). Une quatrième, la Villa Janin à SaintEtienne (42), a quant à elle reçu le coup de cœur de la qualité du service. En 2018, une quarantaine d’établissements seront engagés dans ce processus d’audit et de valorisation de leurs pratiques de restauration.



Et Côme de Chérisey, directeur du guide Gault&Millau de conclure : « avec ce partenariat, Korian et Gault&Millau entendent prouver qu’il est possible de proposer une restauration de qualité dans les établissements de soin et d’accompagnement des seniors ».