Article publié le 08/11/2019 à 01:00 | Lu 12 fois Konyks offre l'intelligence à votre maison Un cadeau technologique et utile : difficile de se tromper avec Konyks. Prises, ampoules et décorations intelligentes agrémentent votre intérieur et vous simplifient la vie.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Les luminaires connectés sur une prise de courant seront équipés d’une prise Priska+ Mini, les lampes dotées d’ampoules au culot E27 ou E14 seront équipées d’une ampoule LED Antalya A60WR ou E14WR. Sous le bar, vous allez installer un ruban LED décoratif Dallas et la porte de la salle de bain sera équipée d’un détecteur d’ouverture / fermeture Senso.



Et la lumière fut

Ainsi, vous pourrez éteindre ou allumer une, plusieurs ou toutes les lampes par une simple commande vocale. En cas d’absence, vous pouvez programmer des lampes par périodes pour simuler une présence.



Vous pourrez aussi créer une ambiance pour recevoir des amis avec le ruban LED qui s’allume sous le bar et les autres lampes du salon en tamisé. Et quand on entre dans la salle de bain, la lumière s’allume toute seule. Ou encore quand il fait nuit, les lampes choisies s’allument et les volets se ferment avec l’interrupteur Vollo.



Simple et abordable

Et pour que tout cela se réalise pour les fêtes, il n’est pas nécessaire de se ruiner. Il vous faudra juste les prises, ampoules et détecteurs Konyks associés à un assistant vocal Google ou Alexa. Cela peut même fonctionner avec les raccourcis de Siri. Et pas de risque du cadeau qui ne fonctionne pas sous le sapin : l’application pour smartphone Konyks configure les appareils en quelques secondes en les raccordant au réseau Wi-Fi domestique et elle permet de créer des scénarios très simplement.



Prise connectée Priska+mini

Il suffit de la brancher sur une prise électrique existante. Miniature, elle n’encombre en rien. Elle permettra de piloter l’appareil branché dessus par l’application, par la voix et de l’inclure dans des scénarios. Petit plus, elle comptabilise aussi la consommation électrique ce qui est idéal pour utiliser un appareil énergivore au mieux, par exemple en heures creuses.

Prise connectée Priska+ Mini (27,90 €)



Ampoules Antalya

Pour les lampes au culot E27 standard, vous avez le choix entre la A60 8,5 W qui équivaut à une 60 Watts à incandescence et la A70 10 W équivalente à 75 W. Évidemment, l’intensité est réglable par l’application, Avec 16 millions de couleurs et un blanc puissant, vous obtenez l’ambiance que vous souhaitez. Pour les luminaires plus petits ou spécifiques, optez pour la Antalya E14 pour petit culot avec une forme de flamme qui s’adapte aussi aux abat-jours ouverts.

Ampoules LED Antalya A60WR, E14WR (19,90€) Antalya A70 (24,90 €)



Ruban LED Dallas

Long de 3 mètres, il suffit de le couper à la longueur voulue et de le placer (autocollant) sous un bar, une marche d’escalier, un rebord de fenêtre… Avec toutes les couleurs RGB disponibles, l’effet déco est garanti, tout en fournissant un éclairage d’appoint agréable et flexible.

Ruban LED RGB Dallas (39,90 €)



Interrupteur Vollo

Un interrupteur Vollo permet de connecter les volets, le détecteur d’ouverture / fermeture de porte / fenêtre Senso sert à créer des scénarios, La prise extérieure Pluviose permet de piloter les appareils de la terrasse ou du jardin.

Interrupteur Vollo (39,90 €) – Détecteur ouverture/fermeture Senso (24,90 €) – Prise extérieure Pluviose (49,90 €)



