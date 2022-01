Article publié le 04/01/2022 à 01:59 | Lu 423 fois Kokoon : une solution innovante de téléassistance prédictive à domicile





La jeune société Nodeus Solutions a développé et breveté Kokoon, un dispositif innovant de téléassistance prédictive connectant les personnes âgées isolées à domicile avec leur communauté. L’idée étant d’améliorer le bien-être indépendant en vieillissant à l’échelle mondiale en créant des liens de solidarité pour 40 millions de bénéficiaires. Explications.

Dans la pratique, cette solution de téléassistance prédictive, sans caméra ou micro, suit les habitudes des ainés en enregistrant des signaux du quotidien (analyse du comportement) et tout en connectant les personnes isolées à domicile avec leur communauté : c’est-à-dire, leur entourage et/ou des professionnels de santé par exemple.



Ce système de « bienveillance inclusive et solidaire » a été breveté par Nodeus Solutions, une jeune entreprise du sud de la France qui sera présente avec la Région Sud au CES de Las Vegas ce mois-ci.



Plug & Play, il permet de transformer en 40 minutes tout habitat qui devient de fait intelligent et sans travaux. Au quotidien, il permet de tenir informé en temps réel les ayants droits familiaux et professionnels de santé, des premiers signaux faibles, de fragilité ou de perte d’autonomie.



Précisons enfin que le service de supervision 24h/7j est assuré par les équipes de l’entreprise adaptée et d’insertion handicap NS Citadelle, présent en métropole en territoire d’Outre-Mer.









