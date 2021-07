Article publié le 23/07/2021 à 01:00 | Lu 87 fois KitchenAid : une gamme sans fil pour les rois de la cuisine





Cuisiner sur un îlot sans contraintes et sans être dépendant de prises électriques ? Pourvoir créer des plats en toute liberté ? Grâce à cette première gamme de trois appareils sans fil, une première sur le marché, KitchenAid offre la liberté de cuisiner sans limites. Cette nouvelle collection sans fil comprend un mixeur plongeant, un hachoir multifonction et un batteur à main.

Le mixeur plongeant (129 euros)

Léger et facile à manipuler, il peut mixer jusqu’à 25 bols de soupe (bols de 354 ml) lorsqu’il est complètement chargé (chargement rapide en seulement 20 minutes). La conception de la lame à quatre angles en acier inoxydable garantit un mélange efficace et parfaitement homogène des ingrédients.



Les purées, smoothies, soupes, houmous, dips ou autres préparations sont facilement mixés pour une consistance et un résultat parfait.La vitesse réglable permet une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle de la préparation. Le protège-lames amovible inclus protègera les fonds de casseroles.



Le batteur à main 7 vitesses (149 euros)

Avec ses sept vitesses, il mélange, bat et fouette avec une vitesse adaptée à chaque ingrédient : mélange lent pour les aliments les plus délicats, vitesse plus élevée pour les blancs en neige ou la crème fouettée.



Il peut mixer jusqu’à 200 cookies lorsqu’il est complètement chargé. La fonction Soft Start et les batteursTurbo Beater II en acier inoxydable sont conçus pour éviter toutes éclaboussures pendant le mélange. Pensé pour tenir tout seul sur le plan de travail, le batteur n’a pas besoin de reposer sur un bol.



Le hachoir multifonction 1,19L (129 euros)

Il mélange, hache et réduit en purée grâce à ses lames polyvalentes en acier inoxydable.Il peut hacher jusqu’à 40 oignons lorsqu’il est complètement chargé ou alors 11 oignons avec une charge rapide de 10 minutes seulement(oignon entre 90 et 110g pièce).Cet appareil possède deux vitesses pour optimiser les résultats. L’accessoire batteur donne la possibilité de fouetter, mélanger, pour réaliser une chantilly par exemple



