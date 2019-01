Article publié le 24/01/2019 à 02:00 | Lu 175 fois Kia Proceed : le retour du break chic Avec ce modèle, Kia offre aux amateurs, une voiture qui offre un réel plaisir de conduire. Pour réussir une voiture il faut réunir trois ingrédients : un design réussi, une motorisation idéale et un châssis rigoureux. Pour sa nouvelle ProCeed, Kia a réussi un sans-faute en rassemblant ces trois éléments indispensables et propose un modèle élégant et tonique.

Dessinée dans son bureau de style de Francfort sous la responsabilité de Gregory Guillaume, cette ProCeed s’inscrit dans la lignée des « shooting brake » remis à l’honneur par Mercedes Benz avec la CLS et la CLA. Un type de carrosserie qui allie élégance de carrosserie et praticité d’un break en préservant son habitabilité.



Désormais, Kia offre à ses possesseurs une image tout aussi valorisante que ses concurrentes directes. Une ligne profilée et fluide, des vitrages inclinés, un pavillon abaissé de 43mm, une garde au sol plus basse de 5 mm, offrent une silhouette sportive à cette Kia nouvelle génération.



Le dessin élégant des feux arrière et les passages de roues à méplat contribuent également à la sportivité du modèle tout comme la face avant dynamique qui adopte une calandre qui signe la marque.

A l’instar de sa robe, l’habitacle de la ProCeed est tout aussi réussi. Des matériaux de qualité et une ergonomie idéale. La planche de bord bien moussée affiche des surpiqûres qui ajoutent une note haut de gamme.



Des surpiqûres que l’on retrouve sur les sièges semi baquet qui offrent un maintien parfait et ce en roulant à une allure soutenue sur un parcours sinueux.



On peut simplement regretter que l’homogénéité de la planche de bord soit rompue par l’écran multimédia qui est extérieur. Précisons néanmoins que des marques premium comme Mercedes Benz ont également adopté cette disposition.

Pour ce nouveau modèle, le constructeur propose un excellent moteur de 204 ch. Tonique, il répond présent à la moindre sollicitation dans un parcours sinueux et tourmenté de l’arrière-pays barcelonais en Espagne.



Quant à la transmission automatique DCT à 7 rapports que l’on pilote du bout des doigts grâce aux palettes du volant, elle ajoute de la sportivité à la conduite de cette ProCeed. Un choix qui redonne le plaisir de conduire.



Kia a même exacerbé le sens du plaisir en soignant la sonorité de l’échappement. Un son rauque s’échappe à chaque accélération soulignant la sportivité du modèle. Design, moteur, Kia a également soigné la conception de son châssis avec une coque plus rigide. Une direction précise qui apporte de bonnes sensations, une suspension revue et corrigée avec des amortisseurs plus rigides et des ressorts plus courts.

Le choix de pneumatiques Michelin Pilot Sport 4 contribue également au comportement routier de la ProCeed. Quant au freinage à la fois efficace et endurant, il bénéficie de disques dont le diamètre a été augmenté.



Outre ces qualités techniques, la Kia ProCeed adopte comme il est désormais de règle la plupart des aides à la conduite et multiples assistances que l’on trouve aujourd’hui sur les modèles haut de gamme.



Une liste qui comprend entre-autre le freinage d’urgence, la baisse de vigilance du conducteur, la surveillance des angles morts, la lecture des panneaux routiers ou encore la détection des changements de file inopinés et des piétons.

Outre ces systèmes de sécurité, la ProCeed reçoit également de nombreux équipements de conforts comme les sièges et le volant chauffant ou l’ouverture du hayon en mains libres et bien sûr, une caméra de recul. On regrettera simplement l’absence d’un lecteur de CD dans le système multimédia même en option. C’est dommage.



Elégante, dynamique, bien équipée, disposant de matériaux de qualité, la ProCeed permet à Kia de venir titiller les marques premium aux tarifs plus élevés. Si l’on ajoute la fameuse garantie Kia de 7 années, le constructeur coréen qui ne cesse de progresser sur le marché français y a un bel avenir.



Joël Chassaing-Cuvillier

​La KIA Proceed en quelques chiffres Moteur essence 4 cylindres en ligne, turbo, 16 soupapes – 1 591 cm3 (NC x NC mm) – 204 ch à 6 000 tr/min – 265 Nm de 1 500 à 4 500 tr/min

Boîte à double embrayage à 7 rapports

Dimensions : 460,5 x 180 x 142,2 cm, empattement : 265 cm

Poids : 1 465 kg

Pneumatiques 235/55 R17

Vitesse : 225 km/h – Accélération de 0 à 100 km/h : 7,5 s

Émissions de CO2 : 142 gr/km



Prix : dès 34 990 euros













Dans la même rubrique : < > Essilor et conduite auto : essai des Varilux X series Transitions Xtractive traitement Crizal Prime à la conversion : jusqu'à 5.000 euros dans certains cas