Article publié le 06/05/2020 à 09:01 | Lu 133 fois Karina Vigier : pour une nouvelle vision de la femme de plus de 50 ans





Dans le domaine de la mode et de la presse, et dans une France où une femme sur deux a plus de 50 ans, Karina Vigier souhaite faire voler en éclat tous les clichés en proposant une autre vision de la femme de plus de cinquante ans : libérée, fashion, active et séduisante.





Dans cette France où une femme sur deux a plus de cinquante ans (et c’est le cas dans la plupart de pays développés), Karina Vigier montre que les “quinquas” d’aujourd’hui ne sont plus celles -ni ceux d’ailleurs- d’il y a quelques années. Elle assume et ses rides et ses cheveux gris.



« Je veux créer la différence et aider chaque femme à assumer son âge, son corps et tout ce qui va avec ! » précise cette femme de mode qui a créé trois magazines dédiés à la mode et déco enfantine. Et comme elle ne se reconnaissait pas du tout dans ce qui était proposé sur les réseaux sociaux, elle s’est d’abord lancé sur Instagram puis sur Tiktok.



« J'ai eu le déclic le jour de mes 51 ans, en cherchant sur le net des blogueuses de mon âge. Mais en France, je n'ai rien trouvé de convaincant… Il n'y a rien qui soit à la fois professionnel, fashion, inspiré et inspirant » indique-t-elle en préambule.

Pour autant, il existe des choses intéressantes tout de même en France, comme la sexagénaire Ida Caroline, qui tente de s'imposer sur le web et les réseaux sociaux en prônant ses conseils beauté, mode ou voyage sur son site Internet Fifty years of a woman.

Et chez les hommes, depuis 2015, le sexagénaire Philippe Dumas, connait également un beau succès avec son look de hipster poivre et sel.

Dans cette France où une femme sur deux a plus de cinquante ans (et c'est le cas dans la plupart de pays développés), Karina Vigier montre que les "quinquas" d'aujourd'hui ne sont plus celles -ni ceux d'ailleurs- d'il y a quelques années. Elle assume et ses rides et ses cheveux gris.

« Je veux créer la différence et aider chaque femme à assumer son âge, son corps et tout ce qui va avec ! » précise cette femme de mode qui a créé trois magazines dédiés à la mode et déco enfantine. Et comme elle ne se reconnaissait pas du tout dans ce qui était proposé sur les réseaux sociaux, elle s'est d'abord lancé sur Instagram puis sur Tiktok.

Surprise par l'intérêt que suscite son style vestimentaire et le nombre important de personnes (femmes et hommes confondus) qui lui demande avis et conseils… elle ne résiste pas plus longtemps et est déjà en train de créer un blog éponyme, www.karinavigier.com. Il devrait voir le jour dès le mois de mai.







