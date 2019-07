Article publié le 11/07/2019 à 01:00 | Lu 213 fois Ida Caroline : une sexagénaire instagrameuse et blogeuse de mode Voici encore une information qui montre que les temps changent et que l’image des seniors évoluent dans le bon sens… Ainsi, la sexagénaire Française Ida Caroline, tente de s’imposer sur le web et les réseaux sociaux en prônant ses conseils beauté, mode ou voyage sur son site Internet Fifty years of a woman.

Cette sexagénaire assume totalement ses cheveux gris et ses rides. Cela ne veut pas dire pour autant qu’elle ne prend pas soin d’elle.



Cela signifie plus simplement qu’elle s’accepte telle qu’elle est. Une véritable tendance de fond dans notre société et même dans le monde de la mode qui désormais, revendique la présence de « vraies personnes » au sein des défilés.



« Je ne me prends absolument pas au sérieux et j’ai envie de faire un petit clin d’oeil aux femmes de 7 à 97 ans » indique-t-elle sur son site Internet Fiftyyearsofawomen (elle possède également un compte Instagram avec le même nom).



Et Ida de poursuivre : « les quinquas & co ne sont pas assez représentées à mon goût encore en 2018, le jeunisme fait rage, et pourtant… 59 ans et encore de belles années devant moi, je vis le moment présent, Carpe Diem, hier est déjà passé ».



On a pu la voir récemment sur les podiums, en maillot de bain, à l’occasion d’une présentation mettant en avant « Body Positive » (ou l’acceptation de soi tel que l’on est) qui s’est déroulée lors du Salon international du Swimwear à Paris.











Dans la même rubrique : < > Choi Soon-hwa : mannequin senior à Séoul et star des réseaux sociaux Gladys Blackburn : elle prend l'avion pour la première fois à l'âge de 95 ans