Article publié le 06/01/2020 à 08:21 | Lu 55 fois Kane Tanaka : la personne la plus âgée au monde vient de fêter ses 117 ans Kane Tanaka, doyenne de l’humanité depuis mars 2019 vient de célébrer son 117ème anniversaire. En effet, cette super-centenaire japonaise qui vit actuellement dans une maison de Fukuoka à l’ouest du Japon est née le 2 janvier 1903.

On le sait, le Japon est le pays qui compte actuellement et depuis des décennies, non seulement le plus grand nombre de personnes âgées, mais également le plus grand nombre de super-centenaires, des femmes pour la plupart, qui dépassent les 110 ans.



Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que la doyenne de l’humanité (officialisée par le Guinness Book des records en mars 2019) soit une personne du Pays du soleil levant. Il s’agit en effet d’une vieille dame, Kane Tanaka, qui a célébré le 2 janvier dernier, son 117ème anniversaire.



Elle vit actuellement dans une maison de retraite de Fukuoka à l’ouest du Japon. Elle s’est mariée en 1922 avec Hideo Tanaka. Elle a eu quatre enfants et en a adopté un cinquième. Quant on l’interroge sur le moment le plus heureux de sa vie elle répond malicieusement : maintenant ; c’est peut-être là le secret de sa longévité, savoir vivre le moment présent et l’apprécier ! Hic et nunc.



Le record de longévité absolu reste cependant détenu par la Française Jeanne Calment disparue en 1997 à l'âge de 122 ans et 164 jours. Le Japonais Jiroemon Kimura, mort en juin 2013 à 116 ans détient quant à lui, le record de longévité masculine.













