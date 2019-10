Article publié le 07/10/2019 à 05:13 | Lu 143 fois KLM a cent ans et met en avant les centenaires dans le monde Alors que la compagnie aérienne néerlandaise KLM célèbre cette année ses cent ans, elle a fait appel à des centenaires de différents pays pour évoquer leurs souvenirs, notamment à Sarah, une Newyorkaise qui fait visiter sa ville dans le magazine de KLM. Une belle idée.

Si Air France célèbre cette année ses 86 ans, KLM totalisera quant à elle, le 7 octobre prochain, cent ans de vols autour de la planète, ce qui en fait la compagnie aérienne la plus ancienne au monde à voler sous le même nom. Ce que l’on sait d’ailleurs peu…



Si la compagnie néerlandaise, à l’occasion de ces cent ans, reste résolument tournée vers le futur, elle n’oublie pas de regarder en arrière et propose tout au long de l’année de portraits de centenaires à travers le monde qui font découvrir leur ville dans le magazine de la compagnie et par le biais de vidéos, notamment Sarah à New-York.



Par ailleurs, sur son blog lancé spécifiquement à l’occasion de cet anniversaire, la compagnie met également en avant les endroits dans le monde où l’on vit le plus vieux : parmi ces zones bleues (Blue Zones, le bleu étant la couleur prédominante de KLM) : la Sardaigne en Italie, Okinawa au Japon, Loma Linda en Californie, Nicoya au Costa Rica et enfin, Ikaria en Grèce.



Dans tous ces endroits, les habitants ont un mode de vie sain (nourriture variée et équilibrée associée à des exercices physiques) et des relations sociales durables et intergénérationnelles.



Une belle initiative et un bel outil marketing qui permet à KLM de communiquer intelligemment auprès de toutes les générations en mettant en avant son respect des anciens.













