Jusqu'à quel âge peut-on réaliser une réduction mammaire ? Pour votre réduction mammaire, choisir le meilleur chirurgien Beaucoup de femmes se tournent vers la chirurgie esthétique en vue d’une augmentation mammaire. Mais savez-vous qu’il est aussi possible de réduire la taille de sa poitrine ? Cette intervention porte le nom de réduction mammaire et est utile dans de nombreuses situations. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 19 Septembre 2024

Qu’est-ce qu’une réduction mammaire ?

L’intervention se pratique sous anesthésie générale et dure entre 2 et 3 heures. Elle se fait en ambulatoire, vous pourrez donc rentrer chez vous le jour même. Un arrêt de travail de 15 jours environ est nécessaire pour se remettre complètement.



Dans la plupart des cas, cette opération est prise en charge par la Sécurité Sociale. Pour bénéficier de cette prise en charge, il faut faire retirer au moins 300 grammes par sein.



Quoi qu’il en soit, si vous avez l’intention de faire une réduction mammaire, sachez que vous devez obligatoirement arrêter le tabac un mois avant l’opération et pendant un mois après.



Dans quel cas faire une réduction mammaire ?

La réduction mammaire est indiquée en cas d’hypertrophie mammaire gênante au quotidien.



En d’autres termes, lorsque la poitrine est beaucoup trop volumineuse, ce qui entraîne des douleurs lombaires, cervicales et dorsales ou vous empêche de pratiquer certaines activités sportives voire de vous habiller au quotidien.



Ainsi, pour réduire ces douleurs, rendre la silhouette plus esthétique et harmonieuse, et faciliter le quotidien, il est possible d’opter pour cette intervention.



Est-ce qu’il y a un âge limite pour réaliser une réduction mammaire ?

Avant de savoir s’il y a un âge limite pour pratiquer une réduction mammaire, il faut d’abord savoir à partir de quel âge cette intervention peut être réalisée.



Concrètement, elle est possible à partir du moment où la croissance de la glande mammaire est terminée. Généralement, cela arrive vers l’âge de 16 ans, parfois un peu avant et parfois un peu plus tard.



En revanche, il n’y a aucun âge limite pour une réduction mammaire. Par conséquent, peu importe l’âge que vous avez, si vous ressentez le besoin de faire réduire la taille de votre poitrine, vous pouvez le faire.



Pour votre réduction mammaire, tournez-vous vers un chirurgien plasticien spécialisé en chirurgie mammaire



Vous avez bien réfléchi et pris votre décision ? Dans ce cas, vous devez trouver un professionnel compétent pour s’occuper de votre réduction mammaire. Le



Depuis de nombreuses années, il pratique la chirurgie mammaire et la microchirurgie afin d’aider les femmes aussi bien d’un point de vue esthétique et fonctionnel qu’après un cancer du sein.



Si vous souffrez au quotidien de seins volumineux, sachez que la réduction mammaire est une opération simple permettant de restaurer l’esthétique et le confort de la poitrine. Une simple écho-mammograhie pré-opératoire est nécessaire.



