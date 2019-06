Article publié le 26/06/2019 à 06:56 | Lu 115 fois Julia Hawkins, 103 ans : un cent mètres en 46 secondes ! De nos jours, les centenaires ne sont plus ce qu’ils étaient. Dans le bon sens du terme, entendons-nous bien ! Ils se marient, ils courent le cent mètres, ils font de la plongée, du cyclisme et d’autres, comme l’Américaine Julia Hawkins, 103 ans, qui vient de courir le 100 mètres en 46 secondes et 7 centièmes lors des Jeux nationaux seniors organisés au Nouveau-Mexique, au sud des Etats-Unis.

Voici une centenaire qui risque de faire des envieux. En effet, Julia Hawkins, maman de quatre enfants qui vit à Baton Rouge aux Etats-Unis dans l’Etat de Louisiane et ancienne institutrice, « pète la forme », malgré ses 103 printemps.



La preuve ? Elle vient de courir un cent mètres en 46,07 secondes dans la catégorie des « plus de cent ans » (dossard 840) lors des Jeux nationaux seniors organisés la semaine dernière au Nouveau-Mexique, au sud des Etats-Unis.



Certes, elle reste « loin » de son record du monde de 39,62 secondes réalisé en 2017, mais tout de même, chapeau Miss Hawkins. « J’ai deux ans de plus, ça compte vous savez » a-t-elle indiqué à la fin de sa course.



Cette sportive est vraiment étonnante. En effet, il faut savoir qu’elle a commencé le sport et l’entrainement… il y une vingtaine d’années seulement sur les conseils de ses enfants ! Quand on vous dit qu’il n’est jamais trop tard ! En voici la preuve vivante.



« Je savais que je pouvais courir, car je suis toujours en train de travailler dans le jardin. Et souvent je dois rentrer en courant à la maison pour décrocher le téléphone ! » indique Julia, que l’on surnomme désormais « Hurricane » Hawkins.



Au quotidien, cette vieille dame fait beaucoup de vélo (notamment depuis ses 75 printemps) et entretient ses bonsaïs. Elle a d’ailleurs effectué de nombreuses courses à bicyclette et en a remportées plusieurs. Bref, la compétition, elle connait !



Ses secrets de longévité ? Elle continue de s’émerveiller des petits bonheurs du quotidien, comme un beau lever de soleil, une jolie musique ou encore, un oiseau majestueux. Mais aussi, avoir un bon mari, bien dormir, manger beaucoup de fruits et légumes, peu de viande rouge et bien sûr, faire de l’exercice physique. Par ailleurs, elle n’a jamais bu, ni fumer. « Il ne s’agit pas de trop faire, mais de faire au mieux ce que vous êtes capable de réaliser » conclut-t-elle.











