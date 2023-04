Jubiliz : une formation de trois mois pour bien préparer son passage à la retraite Jubiliz souhaite dépoussiérer l’accompagnement à la fin de carrière et à la transition vers la retraite à travers des phases de réflexion en individuel et des temps d'échange en collectif. L'idée étant d'amener les futurs retraités à dépasser les considérations administratives et financières pour se concentrer sur leurs envies et leurs besoins pour la retraite. Explications.







Parce que la retraite est une étape importante de notre vie et parce qu’elle ne se prépare pas en un jour, cette jeune entreprise créée par deux cousins, Briac et Aymeric, a développé un parcours de trois mois, en distanciel, pour clôturer sa carrière et construire une retraite autour de ses valeurs et de ses envies.



Plus concrètement, ce projet est né de la transition retraite du père d'un ami de Briac et d’Aymeric. Quelqu'un qui avait fait une belle carrière, mais qui se sentait anxieux à l'approche de son départ... Comme c’est le cas de nombreuses personnes…



Une fois parti à la retraite, ça a été les grandes vacances : famille, petits-enfants et plage pendant deux mois ! Mais après les vacances, Aymeric et Briac l'ont retrouvé dans son canapé, à ne plus faire grand-chose et de son propre aveu, avoir un vrai coup de mou !



Il était en fait touché par le blues du retraité, une déprime post-retraite qui touche près d'un retraité sur quatre. Après avoir échangé avec de nombreux retraités et avec Isabelle Donnio, une psychologue clinicienne spécialiste de ce sujet, Briac et Aymeric ont décidé de créer Jubiliz.



Ils ont aujourd'hui pour ambition d’accompagner 7.000 personnes par an dans cette transition de vie à travers différents parcours adaptés aux besoins de chacun. Plus concrètement, Jubiliz souhaite changer la vision que la société a de la retraite et des retraités.



« On a tendance à percevoir la retraite comme une période solitaire où la carrière et les activités laissent place à l’ennui. C’est un moment de vie mal connu et imprégné de préjugés ! » indique Aymeric de Trogoff, cofondateur de Jubiliz.



En général, les formations au passage à la retraite sont très ciblées sur les parties administratives et financières, abordant très rapidement l’aspect psychosocial… Ces formations, souvent ponctuelles (un ou deux jours), enchaînent des sujets intéressants (administratif, notaire, santé, nutrition) mais passent à côté de l'aspect humain (pourtant primordial) qui ne se prépare pas en un jour.



Cette jeune entreprise souhaite quant à elle bousculer l’univers de la formation à la retraite en proposant un parcours qui se veut « mieux adapté aux besoins des futurs retraités ».



D’une durée de trois mois, cette formation doit permettre à chacun de prendre le temps de bien réfléchir à toutes les thématiques essentielles de ce moment pivot et de se servir d'échanges collectifs pour créer son plan d'action individuel.



Article publié le 13/04/2023 à 01:00 | Lu 318 fois



