Joe by Dinseo : une app' comme coach d'entrainement cérébral

On le sait, il est important de maintenir notre cerveau en forme. Comment ? En le faisant travailler tel un muscle…



Oui mais voilà, le confinement et l’isolement n’aident pas ! Et comme rien ne dit que le deuxième confinement n’était pas forcément le dernier, il convient de trouver des solutions pour que nos cellules grises ne se reposent pas sur leurs lauriers.



Parmi les solutions possibles, les entrainements cérébraux… C’est là qu’intervient Joe de Dynseo. Le secret de ce programme antimorosité ? Plus de 28 jeux ludiques et culturels* qui aident à booster la mémoire et permettent aussi d'apprendre un maximum de choses.



Comme le souligne Justine Sauquet, co-fondatrice, « il suffit de s'entraîner 30 minutes 2 à 3 fois par semaine pour constater de vrais résultats et apprendre plein de nouvelles choses ». Il est même possible de jouer à distance et de défier un ami, un membre de sa famille ou de la communauté pour retrouver le plaisir des interactions sociales et sortir de l'isolement, tout en respectant la distanciation physique.



Cette app disponible sur tablette ou sur smartphone a été labellisée MedAppCare. Compter 5 euros/mois. Offre 3 mois 15 euros ou 50 euros l'année.



*Jeux de stratégie, jeux d'attention, jeux de réflexes, jeux de logique, sudokus, quizz de culture générale, poèmes...