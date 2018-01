Article publié le 04/01/2018 à 03:46 | Lu 245 fois Je dépollue mon foie (guide pratique) Voici le guide idéal après les fêtes de fin d’année, durant lesquelles, généralement, on mange et on boit trop. Janvier étant là, il est temps de remettre les choses en place ! Basé sur les dernières recherches, « Je dépollue mon foie et je protège… » est un guide pratique (éditions Marabout), facile à suivre pour la santé de notre foie, mais aussi celle de notre corps dans sa globalité. A vos lectures.





Cet ouvrage propose donc un programme de quatre semaines très concret pour détoxifier son foie et stabiliser son poids. Il détaille également les étapes à suivre pour rétablir la santé de cet organe vital, avec un programme d’exercices complet et une alimentation saine -80 recettes- en passant par d'autres changements de style de vie dont un mode de vie anti-stress. Avant d’entrer dans le détail de cet ouvrage, rappelons que le foie est un organe vital et de sa santé, dépend celle de presque de tous les autres organes. Un foie sain est essentiel à un corps qui fonctionne pleinement, mais notre mode de vie sédentaire moderne et certaines de nos habitudes alimentaires peuvent vraiment l’endommager et nuire à notre santé globale.Ce livre de 352 pages (19.90 euros) explique par le menu, la différence entre le NAFLD (stéatose hépatique non alcoolique en « premier stade ») et la NASH (maladie aggravée), avec les différentes étapes d’évolution de cette maladie silencieuse, aux symptômes « discrets » qui ne se manifestent souvent que lorsque le foie est gravement atteint. Donc, lorsqu’il est trop tard…En quelques mots, la NASH est une affection due à l'accumulation de graisse dans le foie associée à une inflammation des lésions hépatocytaires chez des patients en surpoids qui consomment peu ou pas de boissons alcoolisées.A terme, la NASH est susceptible d'évoluer vers une cirrhose et un cancer du foie. Toutefois, soulignons qu’il s’agit d’une atteinte hépatique réversible à l'inverse de la cirrhose qui elle n'est pas réversible.De fait, de nombreux lecteurs ne savent pas qu'ils sont à risque et susceptibles de développer ensuite, une maladie cardiovasculaire et potentiellement une cirrhose et un cancer du foie. Parce qu’en effet, la graisse est aussi dangereuse que l'alcool pour le foie…Cet ouvrage propose donc un programme de quatre semaines très concret pour détoxifier son foie et stabiliser son poids. Il détaille également les étapes à suivre pour rétablir la santé de cet organe vital, avec un programme d’exercices complet et une alimentation saine -80 recettes- en passant par d'autres changements de style de vie dont un mode de vie anti-stress.