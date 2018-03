Article publié le 07/03/2018 à 01:00 | Lu 68 fois Jardins d'Arcadie : une nouvelle résidence à Villefranche-sur-Saône Les Jardins d’Arcadie, société spécialisée dans les résidences services pour seniors depuis 2006 vient d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle structure baptisée Le Clos des Cèdres, située à Villefranche-sur-Saône (69). En tout, 100 appartements du T1 au T3. Détails.

Alternative à la maison de retraite et solution d’hébergement entre le domicile et les structures médicalisées, la résidence Le Clos des Cèdres des Jardins d’Arcadie a pour ambition d’offrir aux personnes âgées autonomes et semi- autonomes un domicile mieux adapté à leur âge.



Installée au 209 rue Gantillon, à proximité de la rue Nationale où boutiques, commerces et cafés rythment la vie caladoise, cette structure de cent appartements est située dans une rue paisible, au cœur d’un parc aux arbres centenaires. Un auvent en pierres sèches recouvert d’une toiture végétalisée sécurise l’accès à la résidence.



Une fois passée l’entrée, vous débouchez sur une esplanade autour de laquelle se répartissent deux bâtiments de quatre étages reliés au rez-de-chaussée par une coursive vitrée, couverte et chauffée (pratique en hiver). Au-delà de cette coursive, les résidents et leurs proches peuvent profiter d’un large espace paysager.



Cette nouvelle résidence-services pour seniors dispose donc d’un espace entièrement protégé, à l’abri des regards et du tumulte de la rue, tout en étant proche du centre-ville. La proximité de la rue Nationale permet d’accéder facilement aux commerces locaux (pharmacie, traiteur, superette, pâtisserie à 300 m) de même qu’à la mairie, au cinéma, au théâtre, à la bibliothèque, etc. Et pour rester connecté à la ville et ses environs, 7 lignes de bus sont accessibles à 350 mètres de la résidence et la gare SNCF, quant à elle, se trouve à 900 mètres. Bref, une situation idéale.



La culture est aussi présente grâce aux différentes sorties organisées par les équipes de la résidence. Les locataires peuvent donc profiter des musées, du théâtre, de la médiathèque mais également de l’auditorium tout au long de l’année en fonction des activités.



Les appartements du T1 au T3 sont adaptés à la vie des seniors et à leurs besoins présents et futurs. Ils sont également équipés d’infrastructures domotiques (tablette et interface dédiée) visant à renforcer la sécurité et le maintien des liens sociaux. Avec des services incluent dans le forfait hébergement comme la conciergerie, la présence du personnel 24h/24, le service de coordination ou encore les animations, cette nouvelle résidence se veut un lieu plein de vie où règnent sérénité, autonomie et liberté.



Et pour se libérer des contraintes du quotidien, chaque résident a la liberté de choisir, au gré de ses envies, des prestations parmi les services proposés à la carte : restauration, services à la personnes, sorties et animations spécifiques, espace beauté, service de blanchisserie.



Le restaurant, le salon, la bibliothèque et l’espace multimédia seront aussi des lieux propices aux rencontres. Des échanges intergénérationnels et différents partenariats avec la vie associative locale seront organisés pour donner, aux non-résidents de la région, la possibilité de découvrir les activités et d’y participer.



Tout est mis en œuvre pour que la résidence soit un lieu de convivialité, chaleureux et accueillant, où les résidents peuvent se divertir et rester actifs. Activités physiques, intellectuelles ou sociales, la résidence propose un programme d’activités auxquelles chacun sera libre de participer ou non. Par exemple, gymnastique douce, jeux de mémoire, scrabble, sorties culturelles, ou conférences.



Pour information, ces résidences proposent aussi une option « court séjour », un format idéal pour quelques jours de convalescence ou pour prendre des vacances ou du repos. Cette solution permet de profiter d’un appartement prêt à vivre et de bénéficier au quotidien de tous les services de la résidence. C’est aussi un bon moyen de vérifier que l’on apprécie le concept avant de s’y installer…

​Informations pratiques En tout cent appartements du studio au T3 ; 9 studios de 28m² ; 27 T1 bis de 35m² ; 49 T2 de 42m² et 15 T3 de 50m². Les logements sont tous prolongés de terrasses ou balcons qui offrent un espace de vie supplémentaire.



Exemples de tarifs pour un loyer mensuel

Studio, à partir de 770 € T1 bis, à partir de 1 040 € T2, à partir de 1 201 € T3, à partir de 1 536 €. Le montant mensuel dû comprend le loyer mensuel, les charges locatives, le socle de services commun et la téléassistance. Au forfait de base, s’ajoute une offre de services flexible et évolutive que chacun choisit en fonction de ses besoins.



Résidence Les Jardins d’Arcadie « Le Clos des Cèdres »

209 – 217, Rue Gantillon

69400 Villefranche-Sur-Saône

Tél. : 0800 28 29 30

villefranche@jardins-arcadie.fr