Article publié le 11/09/2018 à 09:24 | Lu 118 fois Jardiland célèbre la première Journée nationale des grands-parents et petits-enfants Le 26 septembre prochain se tiendra dans toute la France, la première Journée nationale des grands-parents et des petits-enfants. Une journée à laquelle l’enseigne de jardinage et de bricolage Jardiland, participera afin de favoriser les relations intergénérationnelles.

Bientôt le calendrier n’aura plus assez de dates pour célébrer toutes les « journées nationales » tant de nos jours, on célèbre un peu tout, tout le temps. Signe des temps. L’une des dernières en date ? La Journée nationale des grands-parents et des petits-enfants qui se tiendra le 26 septembre prochain dans toute la France.



L’idée de cette journée est louable (mais a-t-on besoin pour autant de lui dédier une journée ?) puisqu’il s’agit de favoriser la transmission et le partage entre mamies, papis et leurs bambins à travers différentes animations qui se tiendront dans toute le France.



Pour cette occasion, l’enseigne Jardiland va organiser dans 130 magasins, un atelier gratuit intitulé « Comment faire son terrarium ? ». Rappelons qu’un terrarium est l'équivalent d'un aquarium dont l'eau serait remplacée par un substrat (terre, sable…) de quelques centimètres d'épaisseur disposé sur le fond afin d’y faire pousser des plantes ou des fleurs.



A la fois tendance et ludique, cette activité connait un vif succès auprès et doit permettre un beau moment de partage entre les enfants et leurs grands-parents. Le stage sera suivi d’un gouter ! Du marketing certes, mais une belle idée tout de même.



Fin 2017, un sondage de la Fondation de France réalisé par l’Ifop montrait que pour plus de neuf Français sur dix, la transmission (savoir-faire, compétences, valeurs, traditions, etc.) était un engagement important.











