Article publié le 01/03/2019 à 01:39 | Lu 126 fois Japon : quand les seniors volent pour se retrouver en prison Un récent reportage de France 2 indique que de plus en plus de retraités japonais commettent des crimes -souvent des vols- afin de se retrouver en prison. En effet, une fois incarcérés, ils sont sûrs de manger trois fois par jour, d’être au chaud et d’être soignés, le cas échéant.

Contrairement à ce qu’indique le reportage, le phénomène est loin d’être nouveau. Cela fait déjà plus de vingt ans que la police et la justice japonaise doivent faire face à ce phénomène…



En réalité, des personnes âgées -hommes ou femmes souvent démunis- commettent des crimes (la plupart du temps, il s’agit de vols) afin de se retrouver… prison !



Le fait est que les retraites au Japon sont très faibles. A Tokyo par exemple, les pensions dépassent rarement les 800 euros… C’est très peu pour vivre ! Dans ce contexte, certains retraités préfèrent être incarcérés car ils savent qu’ils seront logés (forcément), nourris et soignés !



La prison devient en quelque sorte, une « maison de retraite alternative » pour ces anciens touchés par la paupérisation mais aussi par la solitude pour beaucoup d’entre eux.



Comme le précise le reportage, dans une prison du sud du pays, "la doyenne des prisonnières est âgée de 88 ans et le taux de récidive est de 60% dans les deux ans de la libération ». La situation est telle au Japon de nos jours, que les quelques soixante-dix prisons doivent désormais s'adapter aux nouveaux besoins de ces détenus âgés.



De fait, certaines sont équipées de rampes pour les fauteuils roulants, de poignées dans les salles de bains et disposent d’infirmières spécialement formées qui aident les prisonniers à prendre leurs repas.



Selon de récentes statistiques de la police nationale nippone, environ 48.000 délits sont commis chaque année par des personnes âgées de plus de 65 ans et de nos jours au Japon, une arrestation sur cinq concerne les seniors. De nos jours au Pays du soleil levant, 20% des crimes et délits sont commis par les cheveux gris.



Toutefois rassurez-vous, Le Japon est un pays très sûr. Très peu d’agressions ou de vols à la tire. On se ballade sans crainte à toute heure du jour et de la nuit. Un vrai bonheur de visiter ce pays, probablement, l’un des plus fascinant au monde.











