Istraël : demain, des gouttes contre la presbytie

Voici une petite révolution en matière de presbytie. Une révolution qui nous vient directement d'Israël, et plus exactement du laboratoire Orasis Pharmaceuticals qui a mis au point des gouttes oculaires qui visent à corriger la presbytie. Le produit devrait prochainement arriver sur le marché. Explications.

La presbytie est une évolution naturelle de la vision qui touche chacun d’entre nous vers l’âge de 45 ans et qui se stabilise vers 60-65 ans.



Plus concrètement, elle se traduit par une difficulté à voir de près. Cela provient d’une perte de souplesse du cristallin, partie de l’œil qui joue le rôle de lentille, qui se bombe insuffisamment et qui s’accommode difficilement, tel l’autofocus d’un appareil photo qui n’assurerait plus la mise au point.



On estime qu’il y a actuellement en France, vingt millions de presbytes dont 700.000 nouveaux cas chaque année compte-tenu du vieillissement de la population. Jusqu’à maintenant, les lunettes restent le moyen le plus pratique pour y remédier. Mais il existe également une opération chirurgicale qui permet de corriger ce problème oculaire qui touche les seniors.



« Demain », une troisième solution pourrait voir le jour. En effet, le laboratoire israélien Orasis Pharmaceuticals a mis au point un système de gouttes pour les yeux baptisé CSF-1 qui permet de vaincre cette altération de la vue ! Le produit en est déjà à sa phase 2 d’essais cliniques et devrait arriver sur le marché dans les prochains mois. Affaire à suivre.









