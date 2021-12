Article publié le 23/12/2021 à 01:51 | Lu 188 fois Israël : une quatrième dose de vaccin anti-covid pour les plus de 60 ans





L’été dernier, Israël était le premier pays à annoncer une troisième dose de vaccin anti-Covid pour les seniors… Aujourd’hui, alors que la planète doit faire face à la déferlante Omicron, le pays vient d’annoncer une quatrième dose pour les plus de soixante ans !

ème vague particulièrement virulente et contagieuse, notamment avec le développement du variant Omicron.



Après avoir consulté un groupe d’experts, le premier ministre israélien Naftali Bennett vient d’annoncer la mise en place d’une quatrième dose pour les personnes âgées de 60 ans, aux immunodéprimées ainsi que pour les soignants… Cette 4ème dose devra être administrée au moins quatre mois après la troisième injection.



« Nous continuons d’être à l’avant-garde avec la 4e dose » a déclaré le Premier ministre dans un récent communiqué de presse.



Pour rappel, les seniors israéliens furent les premiers au monde à recevoir la



Cette 4ème dose vise à renforcer les défenses immunitaires des seniors vis-à-vis du variant Omicron. Reste à savoir ce que va faire la France ? Les seniors français vont-ils devoir recevoir, d’ici quelques semaines une 4ème dose ? Et cette 4ème dose sera-t-elle ensuite préconisée pour les adultes ? Affaire à suivre…



