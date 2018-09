Article publié le 07/09/2018 à 03:57 | Lu 249 fois Islande : un séjour entre moutons et grands espaces Alors que le mois de septembre est déjà bien entamé, voici un petit séjour en Islande qui devrait vous dépayser avant d’entrer dans l’automne. En effet, il s’agit de « jouer » au fermier islandais pendant une semaine en regroupant les moutons pour l’hiver. Un voyage au plus près de la nature pour découvrir un pays fascinant et si différent à quelques heures d’avion de la France.





En effet, après avoir passé l’été à paître en liberté, disséminés à travers les hautes terres de l’île, vient le moment pour les quelques 500.000 moutons (près de deux par habitant) que compte le pays, d’être réunis et reconduits par les éleveurs vers les bergeries à pied ou à cheval. C’est que les hivers sont plutôt rudes dans ces contrées !



Cette tradition a un nom : on l’appelle là-bas le « góngur og réttir ». C’est aussi l’occasion pour toutes les générations, les familles et amis, les petits et les grands de se réunir à travers tout le pays lors d’un week-end unique. Que l’on soit contemplatif de grands espaces ou cavalier expérimenté, le tour-opérateur a mitonné plusieurs voyages autour de ce grand rendez-vous. Voyager c’est découvrir de nouvelles contrées, mais c’est aussi apprendre de nouveaux us et coutumes. Dans cet esprit, l’agence Island Tours , spécialisée dans les séjours en Islande, vous propose d’assister au regroupement des moutons ou les rassembler tel un véritable fermier islandais ! Enfilez votre gros pull (islandais forcément !) et vos bottes en caoutchouc et au travail !En effet, après avoir passé l’été à paître en liberté, disséminés à travers les hautes terres de l’île, vient le moment pour les quelques 500.000 moutons (près de deux par habitant) que compte le pays, d’être réunis et reconduits par les éleveurs vers les bergeries à pied ou à cheval. C’est que les hivers sont plutôt rudes dans ces contrées !Cette tradition a un nom : on l’appelle là-bas le « góngur og réttir ». C’est aussi l’occasion pour toutes les générations, les familles et amis, les petits et les grands de se réunir à travers tout le pays lors d’un week-end unique. Que l’on soit contemplatif de grands espaces ou cavalier expérimenté, le tour-opérateur a mitonné plusieurs voyages autour de ce grand rendez-vous.

Parmi les différentes escapades proposées, on a sélectionné « La trace des Elfes », un autotour de 5 jours à partir de 544 euros/personne (sans l’avion). Cet itinéraire rayonne autour des plus beaux paysages de la partie sud-ouest de l’Islande, à partir de la région du lac de Thingvallavatn.



Au bord de la route ou dans les prairies, les moutons sont omniprésents, tels de fidèles compagnons de route qui accompagnent tout au long des paysages qui se déroulent sous les yeux : le parc national de Thingvellir, Geysir, Gullfoss, les plages de sable noir…



Inclus dans le voyage :

4 jours de location de voiture selon les catégories réservées, kilométrage illimité, GPS, assurance CDW et assurance bris de pare-brise et optiques de phares incluses,

La prise et la dépose du véhicule à l’aéroport de Keflavik (assurance 2nd conducteur offerte)

4 nuits en chambre et petits déjeuners selon la formule réservée, taxes de séjour comprises

1 itinéraire personnalisé avec 1 carte routière et 1 guide

Island Tours à découvrir sur

Tél 01 56 58 30 20.

23 Boulevard Henri IV – 75004 Paris (ouvert du lundi au samedi) à découvrir sur www.islandtours.fr Tél 01 56 58 30 20.23 Boulevard Henri IV – 75004 Paris (ouvert du lundi au samedi)











