Isabelle Huppert, 69 ans, mannequin pour la collab' Balenciaga X Adidas Pour cette nouvelle campagne de communication entre la marque de luxe Balenciaga et l’équipementier sportif Adidas, les deux partenaires ont choisi Isabelle Huppert, 69 ans, pour représenter cette nouvelle collaboration. Avec également le top-model Bella Hadid.







Les collaborations entre les grandes marques sont de plus en courantes… Après Gucci, Adidas associe son nom, en cette fin d’année 2022, à la marque de luxe d’origine espagnol Balenciaga.



Et pour figurer cette nouvelle collab’, une campagne de communication qui repose sur les épaules du top-model Bella Hadid, 26 ans, mais également sur celles de la comédienne française Isabelle Huppert, âgée de 69 ans. Comme quoi le style et la mode n'ont pas d'âge !



Un campagne transgénérationnelle dans l’univers du luxe qui n’hésite plus, depuis près de vingt ans déjà, à mélanger les générations au sein de ses catalogues ou des pages de publicité. Les photos ont été réalisées à New-York aux Etats-Unis par le photojournaliste Joshua Bright.



Cette nouvelle collection fusionne les codes du streetwear chers à Demna Gvasalia, directeur artistique de Balenciaga à ceux du sportswear du label Adidas. On y découvre les deux mannequins arborant des t-shirts oversize floqués des trois bandes blanches diagonales.



Dans cette collection ? Des sacs mais également une paire de baskets Stan Smith (l’un des grands classiques d’Adidas) à l’effet vieilli (une grande tendance dans le luxe actuellement) exclusivement dessinée par les deux marques.



Cette collection unisexe est disponible en précommande sur l'e-shop des deux marques et sera vendue dans des pop-up installés dans sept métropoles mondiales.



Isabelle Huppert est une actrice et productrice française née le 16 mars 1953 dans le 16e arrondissement de Paris. Elle a tourné avec les plus grands, de Claude Chabrol à Benoît Jacquot en passant par Michael Haneke, Michael Cimino Otto Preminger et bien d’autres.



Pour rappel, c’est l’une des actrices françaises les plus prolifiques avec deux ou trois films par an en moyenne. Elle est aussi l’une des rares à avoir une véritable carrière à l’international. Elle est aussi très présente sur les planches.



En France, elle est la comédienne la plus nommée aux Césars avec seize nominations. Elle remporte à deux reprises le César de la meilleure actrice, en 1996 pour La Cérémonie de Claude Chabrol et en 2017 pour Elle de Paul Verhoeven qui lui vaut par ailleurs le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique et une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice.

Article publié le 07/11/2022 à 01:54 | Lu 158 fois