Article publié le 04/05/2018 à 08:39 | Lu 140 fois Isabelle Adjani, 62 ans : égérie de l'Oréal Paris pour Age Perfect La célèbre actrice française Isabelle Adjani, 62 ans, devient la nouvelle égérie « monde » de L’Oréal Paris pour ses lignes de maquillage et de cosmétiques anti-âge Age Perfect. Une nouvelle recrue de choc pour cette équipe d’ambassadrices de charme.

L’actrice vient d’annoncer son arrivée au sein des ambassadrices L’Oréal Paris par le biais de son compte Instagram.



« Pour moi, être ambassadrice L'Oréal va plus loin que quelques produits de beauté. […] C’est avant tout une question de bien-être, synonyme à la fois d’estime de soi et de respect » indique la comédienne à l’affiche de Le Monde est à toi de Romain Gavras, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs du prochain Festival de Cannes. Isabelle Adjani mettra en valeur la gamme Age Perfect ainsi que le mascara Volume Million Cils.



En quelques années, les campagnes de publicité pour cosmétiques pour peaux matures ont bien évoluées… Par exemple, on n’hésite moins à prendre des mannequins dont l’âge est en accord avec les produits qu’elles sont censées faire vendre…



Les rides se voient plus aussi. En 2007, L’Oréal Paris lançait Age Perfect. Une ligne de produits clairement destinés aux femmes de plus de 60 ans. Avec pour mannequin vedette : Jane Fonda.



Depuis, de nombreuses stars féminines ont rejoint le cercle des ambassadrices du géant des cosmétiques : Helen Mirren, Julianne Moore ou encore Naomi Watts.