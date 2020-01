Article publié le 29/01/2020 à 01:50 | Lu 95 fois Iponeat : hygiène et santé des pieds dans la salle de bains La société française Créazur vient de déposer le brevet d’un appareil baptisé Iponeat qui permet le séchage des pieds pour les personnes qui n’accèdent pas facilement à l’essuyage des pieds avec une serviette. Un produit pensé pour les personnes âgées, obèses, aux mouvements réduits par l’existence de prothèses, avec des maux de dos ou d’arthrose de hanches, etc.

Nos pieds sont agressés depuis notre naissance. Confinés dans des chaussures fermées tous les jours, torturés par les activités physiques et malmenés par le stress quotidien, ils ont besoin de soins. Trop souvent négligé, le séchage -on n’y pense pas forcément- reste pourtant un point crucial d’une bonne hygiène du pied.



Autant le dire de suite, le séchage avec une serviette n’est pas optimal d’autant que de nombreuses personnes et notamment les personnes âgées rencontrent des difficultés importantes pour se pencher et atteindre leurs pieds (certaines ne peuvent tout simplement pas).



Il en résulte un séchage incomplet et inconfortable. C’est dans ce contexte qu’a été imaginé l’Iponeat, un appareil qui vise à résoudre tous ces problèmes de confort et d’hygiène des pieds. « Grâce à sa puissance de séchage, à son filtre HEPA interchangeable et sa lampe UV anti-bactéries, il sèche l’intégralité du pied (talon, parties latérales, voûte plantaire, espaces inter-orteils et coup de pied) à 100% » assure le fabricant -français- dans son communiqué.



Ce nouvel appareil s’adresse aux ainés, aux personnes à mobilité réduite et aussi et surement, surtout, aux structures hospitalières et de santé, aux spas… Commercialisation prévue en avril 2020.









Dans la même rubrique : < > Les fuites urinaires masculines : un sujet tabou qui peut avoir des conséquences directes sur la vie sociale 2020 : nouvelle prise en charge des prothèses auditives