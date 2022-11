Ionnyk : la photo en papier électronique Ionnyk est le premier cadre connecté qui révolutionne le monde de l’art photographique. Avec son cadre d’art connecté basé sur la technologie du papier électronique, Ionnyk est une première mondiale qui propose une expérience artistique unique et étonnante.











Ionnyk ce n’est pas un simple cadre actif faisant défiler des images comme on en connaît. Ionnyk c’est le premier cadre d’art connecté au monde composé de millions de capsules d’encre noire et blanche qui bougent dans le temps et dans l’espace.



Tout comme une photographie argentique, le cadre offre un rendu hautement qualitatif, il n’émet aucune lumière, ne chauffe pas et fonctionne sans câble (avec une autonomie allant jusqu’à 12 mois sur une seule charge de batterie). Le cadre Ionnyk existe en deux formats, chaque modèle pouvant être accroché en portrait ou en paysage.



Les clients reçoivent 5 à 10 œuvres par mois dès l’acquisition de leur cadre. Mais l’expérience ne s’arrête pas là. Le cadre Ionnyk se pilote depuis une application mobile qui contient un catalogue d’art photographique exclusif en constante évolution (plus de 1000 œuvres d’une centaine d’artistes confirmés et émergents).



Ionnyk permet de souscrire à un abonnement Discovery donnant accès de manière illimitée à son catalogue pour 12,99 € par mois. En plus de cette formule, il est également possible d’acheter des œuvres en édition limitée numériquement parlant avec un certificat d’authenticité (NFT) afin d’en devenir le propriétaire, ainsi qu’une version signée de la main de l’artiste en plus de leur certificat digital.



Qu’on soit fin connaisseur, amateur d’art à ses heures perdues ou néophyte, Ionnyk plait à quiconque sait apprécier la beauté d’une photographie. Ce cadre basé sur la technologie du papier électronique propose différentes expériences où l’art, l’étonnement et l’émerveillement sont au rendez-vous.



Outre son catalogue permettant à ses clients de changer d’œuvre en fonction de leurs goûts, intérêts et envies du moment, Ionnyk propose de créer des playlists, de programmer l’ordre de passage, l’heure du changement d’œuvre ou encore de planifier à l’avance les photographies à exposer. Ionnyk organise également des “rendez-vous“ avec l’art au travers de ses Themes et Collections.



Par ce biais, les abonnés se laissent surprendre et découvrent régulièrement de nouvelles œuvres et de nouveaux artistes.



Ionnyk propose plus de 1000 œuvres de plus de 100 artistes originaires de 20 pays différents et des cadres livrés dans plus de 15 pays à travers le monde.



Format classique, “Jane”, 50cm x 40cm x 2,7cm : 1350 €

Grand format, “Linn”, 100cm x 70cm x 2,7cm : 3250 €



Article publié le 25/11/2022 à 01:00 | Lu 32 fois