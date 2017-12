Article publié le 21/12/2017 à 03:58 | Lu 200 fois Internet : 80% des seniors estiment que le web améliore leur quotidien La première étude de la société Digital Baby Boomer (groupe marketing 100% web) a été présentée il y a quelques semaines à Paris. Sa thématique ? « Les seniors et Internet ». Ses résultats ? Huit seniors sur dix estiment que le web améliore leur vie quotidienne… Détails.

Selon cette enquête*, la qualité de vie des seniors serait donc meilleure grâce à la Toile. De fait, 80% des sondés estiment que le web améliore leur quotidien ! Ce qui explique très certainement qu’en France, les quinquas et plus sont particulièrement bien équipés et qu’ils maitrisent -globalement-, l’utilisation d’Internet, et ce, quel que soit le support.



Dans le détail, quatre seniors sur dix possèdent un ordinateur, un smartphone et une tablette. Par ailleurs, sept seniors sur dix ont un smartphone et un ordinateur. De plus, l’utilisation d’Internet n’a pas plus de secret pour eux sur ordinateur (77%), tablette (82%) ou smartphone (77%).



Toutefois, l’étude ne précise pas s’il s’agit de smartphones simplifiés (de type Doro par exemple) ou standards et la tablette, sans surprise, semble être le support privilégié des quinquas et plus.



La quasi-totalité des seniors utilisent Internet au quotidien et 70% d’entre eux y passent plus de temps qu’il y a cinq ans. Toujours selon ce sondage, 40% des seniors annoncent qu’il y consacreront encore plus de temps d’ici cinq ans.



Comme le souligne Yves Bozzi, co-fondateur et dirigeant de Digital Baby Boomer : « les plus de 50 ans sont entrés dans un cycle de modernisation accéléré et Internet fait partie intégrante de cette transformation. Pour répondre à leurs besoins de services, de prestations ou de produits spécifiques, Internet constitue la nouvelle fontaine de jouvence (ou le nouvel eldorado) et en sont satisfaits au quotidien ».



Autre point saillant de cette enquête : les seniors se disent familiers avec Internet ; ils s’y connectent régulièrement à des moments clefs de leur vie. Ils y passent de plus en plus de temps : soit pour surfer (69%), soit pour envoyer des emails (50%), soit pour gérer leurs opérations bancaires online (45%) ou encore, pour consulter les réseaux sociaux (44%) dont ils sont très friands. Toutefois, la lecture des sites d’informations ou sportifs semble en légère perte de vitesse (31%).



L’achat en ligne s’est également développé : une large majorité des quinquas et plus (9 sur 10) fait ses courses sur le web, qu’il s’agisse de biens ou de services et plus de la moitié (55%) le fait plus d’une fois par mois.



C’est principalement pour la gestion de l’administratif (70%), pour leurs loisirs (58%), pour les voyages (58%) ou pour les transports (46%) que les quinquas et plus surfent sur le web. A noter également l’intérêt croissant des seniors pour les questions juridiques (10%).



En cas de baisse des revenus, les sondés se disent prêts à utiliser la Toile pour tenter de trouver des solutions permettant de se faire un peu d’argent de poche… De fait, quatre seniors sur dix cherchent des renseignements sur un job d’appoint (42%), sur les droits de succession (39%) ou encore, sur la défiscalisation (40%).



« Les effets positifs du virage du numérique auprès des seniors sont nettement visibles. Ils sont même prêts à se tourner vers Internet pour des situations majeures ou des moments de vie importants (décès, héritage, viager, etc.) », conclut Yves Bozzi.