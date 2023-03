Insuffisance cardiaque : reconnaître les signaux d'alerte ! Depuis le 13 mars 2023, l'Assurance Maladie a relancé une campagne nationale de sensibilisation auprès du grand public pour expliquer ce qu'est l'insuffisance cardiaque, permettre d'en déceler les signaux d'alerte et encourager la prévention. Cette maladie touche en France 1,5 million de personnes, plus de 200 000 sont hospitalisées et 70 000 décès y sont associés. Le point sur cette campagne avec Service-Public.fr.











Or lorsqu'elles ne sont pas diagnostiquées à temps, les personnes atteintes s'exposent à de lourdes complications, avec un risque accru d'hospitalisation voire un risque vital dans les cas les plus graves.



Certaines de ces complications graves pourraient être évitées. C'est pourquoi, à partir du 13 mars 2023, l’Assurance Maladie renouvelle une campagne nationale de sensibilisation auprès du grand public, et en particulier auprès des seniors, pour faire connaître les signes d’alerte et encourager les patients à consulter leur médecin en cas de doute.



Qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque ?

On évoque cette pathologie lorsque le cœur perd de sa force musculaire et sa capacité de contraction normale. Il ne pompe alors plus assez de sang pour permettre aux organes de recevoir suffisamment d'oxygène et d'éléments nutritifs, essentiels à leur fonctionnement.



Les symptômes sont facilement détectables :

- essoufflement inhabituel : des difficultés à reprendre son souffle après un simple effort ou au repos ;

pieds et chevilles gonflés : des œdèmes sur les pieds et les chevilles, laissant visible la marque de l'élastique des chaussettes ;

- prise de poids rapide : 2 à 3 kilos supplémentaires en quelques jours et sans explication ;

- fatigue excessive : une sensation de fatigue importante en marchant, montant des escaliers ou en portant des charges.



Si l'on éprouve un ou plusieurs de ces symptômes, et notamment si l'on a plus de 60 ans ou bien si l'on est atteint d'une maladie chronique, il convient d'être vigilant et de consulter son médecin généraliste. Un diagnostic précoce permet de freiner l'évolution de la maladie.



À noter : pour en savoir plus sur la maladie et les signaux qui doivent vous alerter, consultez la page dédiée aux signaux d'alerte de l'Assurance Maladie



