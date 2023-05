Inspecteur Balto : le Maigret des oubliés (BD) Les éditions Grand Angle vont publier le 28 juin prochain une nouvelle bande dessinée intitulée Inspecteur Balto d’Aurélien Ducoudray et Damien Geffroy qui met en scène un inspecteur à la retraite qui va reprendre du service pour aider deux gamines à retrouver leur copine disparue. Il a tous ses trimestres, mais la retraite, ce n’est pas pour lui. Flic un jour, flic toujours !







Depuis près d’une quinzaine d’années, de plus en plus de bandes dessinées (ou de romans graphiques) mettent en scène des personnes âgées. De la dépendance aux amours seniors en passant par les maisons de retraite, les thèmes sont variés et traités sous le signe de l’humour, de la tendresse, de la réalité, etc. Il en sort quasiment une par mois…



Dernière en date ? Inspecteur Balto aux éditions Grand Angle d’Aurélien Ducoudray et Damien Geffroy. L’histoire met en scène un inspecteur à la retraite qui va reprendre du service pour aider deux gamines à retrouver leur copine disparue.



« Je viens de prendre ma retraite. Mais je continue d’officier dans un petit café qui s’appelle le Balto. J’accueille ce qui est pas important pour la police. Des affaires où les gens demandent d’être discret. Un flic de quartier, en somme. Je suis intransigeant, vieux jeu, anti-technologie » dit le personnage.



Lorsqu’il s’agit de retrouver cette gamine, cette « Camgirl », lui qui n’a pas Internet mais n’est pas contre l’intergénérationnel, va demander l’aide de sa voisine, une adolescente de 13 ans…

