Indépendance Royale publie un guide technique Bâtiment et Ergothérapie dans le cadre de ma Prime Adapt'

La société Indépendance Royale, spécialisée dans l’aménagement du domicile des personnes âgées vient de publier un guide technique visant à contribuer à la réussite des travaux d’adaptation du domicile des ainés, en anticipation du futur dispositif gouvernemental « Ma Prime Adapt’ ».

Dans les trente prochaines années, notre pays devrait passer de 68 millions de Français à 74 millions. Fait inédit dans notre histoire : ces six millions de citoyens supplémentaires seront tous seniors. Et d’ici une quinzaine d’années, les plus de 80 ans seront 50% de plus au sein de la population.



D’où un vaste chantier à venir, d’adaptation de 700.000 logements. C’est dans ce contexte que le groupe Indépendance Royale s’est appuyé sur l’expertise d’Alogia, spécialiste des solutions de prévention santé dans l'Habitat pour les seniors et leurs aidants.



Ce guide intitulé « Travaux d’adaptation du logement et ergothérapie » (le PDF est téléchargeable en fin d'article) propose des centaines de cas réels, recense les questions qui se posent quand il s’agit d’aménager une salle de bains pour un public senior.



Le risque est en effet réel que « Ma Prime Adapt’ » se déploie avec certains effets négatifs (entreprises peu scrupuleuses ou sans expérience réelle, effets d’aubaine, mauvaise qualité, comportements inadéquats vis-à-vis de bénéficiaires souvent fragiles…).



Il s’agit donc de trouver un équilibre entre la capacité à déployer de façon industrielle, donc simplement, et la recherche d’un équilibre de qualité entre les coûts, l’acceptation par un public qui est souvent dans une simple démarche de prévention, les contraintes du bâtiment, et l’expertise de santé. IRSH-Guide-ergotherapie.pdf (5.36 Mo)











