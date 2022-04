Article publié le 26/04/2022 à 01:00 | Lu 197 fois Impôts 2022 : le montant de la retraite imposable consultable sur le site de la Cnav





Vous êtes retraité ? Vous souhaitez effectuer votre déclaration 2022 sur vos revenus de 2021 ? Vous pouvez vérifier le montant des pensions de retraite que vous avez perçues en 2021 sur le site internet de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Service-Public.fr vous explique comment faire.





Afin de vérifier que le montant indiqué sur votre déclaration 2022 de revenus préremplie correspond bien aux sommes réellement perçues, vous pouvez consulter le montant de vos pensions en allant sur le site internet de la Cnav.



Pour ce faire, connectez-vous à votre espace personnel avec vos identifiants et mots-de-passe puis cliquez sur le service « Consulter le montant déclaré à l'administration fiscale ». Vous pouvez également télécharger et imprimer votre attestation fiscale si vous le souhaitez.



Après avoir validé votre déclaration de revenus faite en ligne sur le site des impôts, vous pourrez connaître votre nouveau taux du prélèvement à la source. Il sera automatiquement communiqué par l'administration fiscale à l'Assurance retraite.



