Impact de la pandémie de coronavirus sur l'économie mondiale

Article publié le 22/07/2020





Alors que la pandémie de coronavirus (également connu sous le nom de COVID-19) continue de se propager à travers la planète, différents organismes ne cessent de travailler sur l'analyse de l'impact de ce virus sur l’économie et les entreprises du monde.





Comment le coronavirus affecte-t-il l'économie ?

Tout d’abord, un simple petit coup d'œil aux cours de la bourse vous montrera que le coronavirus nous a



Par exemple, et dans un premier temps, cette épidémie de coronavirus a fortement perturbé les chaînes de production et d'approvisionnement mondiales qui se trouvent en Chine ; avec de nombreuses usines qui ont été à l’arrêt pendant des semaines. Sans rien produire.



Autre exemple, un nombre record de personnes dans le monde ont été licenciées et les demandes d’allocations chômage ont explosé en seulement quelques mois ! Et malheureusement, même lorsque les effets délétères à court terme prendront fin, les impacts économiques sur le long terme risquent de se faire ressentir pendant des mois, voire même des années…



Quel est l'impact du coronavirus sur les petites entreprises ?

Il faut savoir que la très grande majorité des entreprises dans le monde sont des petites structures et qu’elles emploient dans certains pays, pratiquement la moitié de la main-d'œuvre. Or, la plupart de ces petites entités n’ont pas la trésorerie nécessaire pour résister à un arrêt d’activité, ne serait-ce que d’un mois.



Ainsi, depuis le début de la pandémie de Covid-19, en quelques semaines donc, des millions de salariés ont perdu leur emploi dans le monde… On a également constaté ces derniers temps, un effondrement de nombreuses start-ups. Sans compter les jeunes entreprises qui n’ont tout simplement pas pu lancer leur activité à cause de la pandémie.



Les activités les plus touchées par la crise

Sans trop de surprise, l'hôtellerie et les voyages (les compagnies aériennes, les loueurs de voitures, les tour-opérateurs, les croisiéristes…) sont deux des secteurs les plus touchés par la Covid-19 en raison des annulations de voyages, des fermetures de restaurants, de bars, de boites de nuit…



Et la France n’est pas épargnée… Depuis le début du déconfinement, des nombreuses entreprises ont essayé de



Jusqu’à maintenant, l'industrie manufacturière et la construction ont retardé les décisions de licenciement, mais ces secteurs pourraient subir le contrecoup dans les mois à venir avec la pression d'une baisse globale de la demande des consommateurs…



À quoi s’attendre dans les mois à venir ?

Dans ces conditions macro-économiques très incertaines, il est bien évidemment difficile de prévoir « la suite des évènements »… Mais ce qui est certain en revanche, c’est que l’économie mondiale a été fortement et durablement impactée. On doit donc s’attendre à vivre des périodes difficiles dans les semaines et mois qui viennent. D’autant que les choses ne sont toujours pas revenues à la normale. Et que l’on ne sait toujours pas combien de temps cela va durer.



