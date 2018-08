Article publié le 16/08/2018 à 01:00 | Lu 244 fois Ilya Nodia : un photographe russe immortalise le sourire des ainés De plus en plus de jeunes photographes s’intéressent aux personnes âgées et à leurs visages marqués par le temps. Dans cet esprit, Ilya Nodia, un photographe russe a réalisé, une série de portraits intitulée Le sourire n’a pas d’âge (Smile doesn’t get old). Car un sourire ne vieillit jamais vraiment…

C’est une tendance qui se dessine depuis quelques années déjà. De plus en plus de jeunes photographes s’intéressent aux personnes âgées. Photos de mode, témoignages visuels de leur vie en maison de retraite, clichés de la vie courante, ainés du monde ou portraits… Tous les styles et tous les genres sont représentés.



Le jeune photographe russe Ilya Nodia a choisi le portrait et plus précisément le portrait souriant dans cette série intitulée en anglais « Smile doesn’t get old » ou le sourire n’a pas d’âge en français. Pour ce faire, il s’est rendu dans des maisons de retraite russes pour saisir les sourires de ces ainés*. Pour l’occasion, ces résidents, hommes et femmes, se sont mis sur leur « 31 ». Les dames ont choisi leur plus belle robe et se sont maquillées et les messieurs ont ressorti leurs vestons…



Une fois encore, ce photographe montre que la beauté ne réside pas uniquement dans les corps jeunes et beaux, dans les visages lisses et sains, mais que la beauté peut aussi se cacher derrière des visages usés et fatigués par les ans. Ce qui fait la beauté, la véritable beauté, c’est un sourire franc, une mine ravie et des yeux rieurs ! Et ça, ça ne vieillit pas !



*Précisons toutefois que ce projet a déjà deux ans et qu'il s'agissait d'une commande d'un groupe d'établissements pour personnes âgées.

















