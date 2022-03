Article publié le 30/03/2022 à 01:00 | Lu 40 fois Idée tourisme :pourquoi pas découvrir la Bourgogne en bateau ?





Avec le printemps qui se profile doucement à l’horizon, les canaux de Bourgogne ouvrent leurs écluses pour le 1er avril, pour le plus grand bonheur des plaisanciers. L’occasion idéale de passer du bon temps sur un bateau habitable en toute sécurité. En famille, entre amis, en couple, tout est prévu pour que la croisière s’amuse !

Le tourisme fluvial, c’est l’occasion rêvée de partir prendre le large en toute simplicité ! De plus, même pas besoin de permis ni de formation, après de rapides instructions avec le loueur du bateau, vous voilà intronisé capitaine !



Sans compter que certains loueurs comme Locaboat et Les Canalous proposent désormais des bateaux en location à la journée, un moyen court mais agréable de se découvrir des talents de navigateur sans pour autant partir pour plusieurs jours. Le format idéal pour savoir si ce moyen de locomotion vous convient.



Le petit plus ? Ces bateaux sont parfaitement équipés. En réalité, une fois à l’intérieur, on s’y sent comme à la maison, comme chez soi, avec en supplément, une terrasse -souvent- ensoleillée sur l’eau !



L’incontournable de la région : le fameux Canal du Nivernais qui relie le bassin de la Loire à celui de la Seine. Sur ce canal, les chemins de halage permettent de faire une balade à vélo entre deux écluses, ou encore, de découvrir la capitale du flottage de bois, Clamecy et les villages bucoliques qui défilent au rythme de l’eau.



Le loueur bourguignon Les Canalous, propose des bateaux zéro carbone propulsés à l’hydrogène. D’ici fin 2023, le premier modèle sortira de leurs ateliers.



D’autre part, la base fluviale du loueur Nicols située à Venarey-Les-Laumes, dévoile son tout nouveau bateau pour la saison 2022. Son nom de baptême ? Alesia, choisi par la communauté Facebook de Nicols.



Pour 2022, les loueurs de bateaux de Bourgogne proposent des remises et des conditions exceptionnelles. Le Boat offrent une remise allant jusqu’à -20% sur les croisières réservées pour 2023.









