Huttopia : nature et découverte en France à moins de 100 km de chez vous

Le « prêts-à-camper » est une grande tendance actuelle qui consiste à proposer aux vacanciers des lieux en pleine nature dans des installations « en dur » où tout est prévu pour votre confort et pour vos activités de loisirs.



Parmi les différentes enseignes qui offrent ce type de séjours : Huttopia. En effet, ce spécialiste des vacances en pleine nature vous propose de retrouver l’esprit campeur mais avec tout le confort moderne.



Ses emplacements se situent dans les plus belles campagnes de France, souvent proches des lacs et des rivières ou même au cœur de forêts domaniales et d’espaces protégés, à la mer comme à la montagne ou sur la route des Châteaux… Bref, le choix est large (42 destinations) et les possibilités de séjours très nombreux aux quatre coins de France !



Plusieurs types d’hébergements sont disponibles en mode « prêt-à-camper » : des cabanes, des cahuttes, des tentes en toile et bois, des roulottes, des chalets et même des endroits réservés aux campeurs, enfin à ceux qui viennent avec leur propre tente.



Avec Huttopia, redécouvrez la France et les joies simples des vacances intergénérationnelles, celles que l’on partage en famille ou entre amis et renouez avec les plaisirs de la vie comme faire un barbecue en pleine nature, profiter d’une terrasse ensoleillée avec vue, se promener sans croiser personne et respirer une bonne bouffée d’air frais. Un véritable besoin en ce moment.