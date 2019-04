Article publié le 04/04/2019 à 01:00 | Lu 58 fois Hôtel Royal Evian : de l'art de se ressourcer dans un palace L’Hôtel Royal s’annonce comme l’alliance parfaite du charme Belle Epoque et de l’élégance du design contemporain. Érigé en 1909 en l’honneur du Roi Edouard VII, il a été entièrement rénové en 2015. Ce palace installé dans un environnement idyllique domine les hauteurs d’Evian-les-bains et se situe à 45km de l’aéroport de Genève.

Un projet de grande ampleur confié à François Champsaur, architecte d’intérieur, et François Chatillon, architecte en chef des monuments historiques, qui ont rendu à ce superbe édifice toute sa splendeur.



Les fresques néo-baroques de Gustave-Louis Jaulmes ont retrouvé leur lustre, les chambres ont été totalement modernisées et sublimées avec une décoration chaleureuse, élégante et résolument contemporaine.



Dans le lobby et les restaurants, dans le Spa ou au bar, à travers les 150 suites et chambres, l’art de vivre à la française est omniprésent. La majesté du lieu réside aussi dans les détails. Avec sa façade d’un blanc immaculée, ses fresques aux motifs floraux, ses meubles en bois précieux, sa collection de 1500 œuvres d’art contemporain, et ses grandes baies vitrées au travers desquelles les hôtes peuvent admirer un panorama à couper le souffle…



Célébrant une cuisine responsable, saine et équilibrée, le Chef Patrice Vander guide sa brigade à travers trois tables : Les Fresques, table gastronomique, La Véranda, brasserie chic et L’Oliveraie, restaurant d’été.



Au restaurant étoilé « Les Fresques », Patrice Vander propose une cuisine inspirée par des produits locaux à l’image de son plat signature Les Écrevisses du lac Léman sur une royale de foie gras, écume parfumée au safran. Le secret du Chef : les herbes aromatiques du Potager Royal, niché au cœur du parc de 19 hectares.





Les desserts, concoctés par le Chef pâtisser Stéphane Arrête sont autant de délices à déguster pour compléter l’expérience gastronomique. Au Bar, dans un cadre où le temps semble suspendu, le Chef Barman Ulrick Hocquigny propose une carte de cocktails d’exception, avec et sans alcool.



Au cœur des Alpes, à la source de l’eau minérale naturelle d’Évian, le Spa Evian Source offre plus de 1200m² dédiés au corps et à l’esprit. Ce lieu offre une expérience privilégiée de relaxation et de bien-être le temps d’un week-end ou d’un séjour. Les thérapeutes se sont inspirés de rites ancestraux pour proposer des soins signatures comme le « Soin Himalayien aux pochons », qui vous transportent hors du temps, dans une bulle de sérénité.



Le Spa est agrémenté d’un espace détente avec une piscine chauffée, un parcours hydro-contact en extérieur, jacuzzi, sauna, hammam et un salon de repos. Sans oublier la sublime piscine extérieure qui se perd entre ciel et lac. Côté fitness, des salles de musculation et cardio-training éclairées en lumière naturelle et avec vue sur le parc sont à disposition de la clientèle.



Le Spa Evian Source propose toute l’année des expériences exclusives comme le Yoga Season Experience ou la Sylvothérapie. Inspirées par la nature environnante et les saisons, ces parenthèses enchantées permettent de se régénérer en hiver, renaître au printemps, rayonner en été et ralentir en automne. Sans compter l’Evian One, un bateau dernière génération qui permet de rejoindre l’Hôtel Royal en moins de 45 minutes depuis Genève en profitant d’une vue magnifique !



Membre de Leading Hotels of the World, l’Hôtel Royal fait partie depuis 2016 de la prestigieuse famille des Palaces.



www.evianresort.com

+33 (0)4 50 26 96 88 Sous un plafond signé par le peintre italien Marco del Re, avec vue sur le lac Léman, « La Véranda » privilégie les produits frais et de saison. Atmosphère douce et estivale à « L’Oliveraie », avec une cuisine aux saveurs méditerranées à déguster sous les oliviers centenaires au bord de la piscine.Les desserts, concoctés par le Chef pâtisser Stéphane Arrête sont autant de délices à déguster pour compléter l’expérience gastronomique. Au Bar, dans un cadre où le temps semble suspendu, le Chef Barman Ulrick Hocquigny propose une carte de cocktails d’exception, avec et sans alcool.Au cœur des Alpes, à la source de l’eau minérale naturelle d’Évian, le Spa Evian Source offre plus de 1200m² dédiés au corps et à l’esprit. Ce lieu offre une expérience privilégiée de relaxation et de bien-être le temps d’un week-end ou d’un séjour. Les thérapeutes se sont inspirés de rites ancestraux pour proposer des soins signatures comme le « Soin Himalayien aux pochons », qui vous transportent hors du temps, dans une bulle de sérénité.Le Spa est agrémenté d’un espace détente avec une piscine chauffée, un parcours hydro-contact en extérieur, jacuzzi, sauna, hammam et un salon de repos. Sans oublier la sublime piscine extérieure qui se perd entre ciel et lac. Côté fitness, des salles de musculation et cardio-training éclairées en lumière naturelle et avec vue sur le parc sont à disposition de la clientèle.Le Spa Evian Source propose toute l’année des expériences exclusives comme le Yoga Season Experience ou la Sylvothérapie. Inspirées par la nature environnante et les saisons, ces parenthèses enchantées permettent de se régénérer en hiver, renaître au printemps, rayonner en été et ralentir en automne. Sans compter l’Evian One, un bateau dernière génération qui permet de rejoindre l’Hôtel Royal en moins de 45 minutes depuis Genève en profitant d’une vue magnifique !Membre de Leading Hotels of the World, l’Hôtel Royal fait partie depuis 2016 de la prestigieuse famille des Palaces.











Dans la même rubrique : < > Les Routes de la Soie en direct du Salon mondial du Tourisme Redécouvrir l'Europe avec le Salon du Tourisme