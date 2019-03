Article publié le 06/03/2019 à 01:05 | Lu 108 fois Heure d'été, heure d'hiver : le changement d'heure va-t-il être aboli ? Du 4 février au 3 mars 2019 à minuit, les Français pouvaient exprimer leur opinion en ligne sur la question du changement d’heure. Ils pouvaient s’exprimer en faveur de ce fonctionnement ou en faveur de son abolition. En cas d’abolition, il pouvait alors exprimer leur préférence entre l’heure d’hiver et l’heure d’été. L’heure d’été l’a largement emporté, mais cela veut-il pour autant dire que le changement d’heure va être aboli ?

Le changement d’heure n’est pas apprécié par les Européens

Le changement d’heure avait été instauré en 1976 et il avait inventé l’heure d’été. L’objectif était de décaler d’une heure l’heure officielle du fuseau horaire pour que le soleil se couche une heure plus tard et, ainsi, faire quelques économies d’énergie.



Depuis, ce système a énormément été critiqué et souvent accusé de ne permettre aucune économie d’énergie concrète. Pire encore, le changement d’heure serait mauvais pour la santé et augmenterait le nombre d’accidents de la route.



Surtout, il faut bien admettre que les Français n’aiment pas devoir changer l’heure sur leur montre deux fois par an.



Certains fabricants français comme Lip ont alors proposé des montres qui se mettaient toutes seules à l’heure, automatiquement, grâce à une liaison radio, mais ce n’est plus vraiment d‘actualité.



Or, un



L’heure d’été est largement préférée par les Français

La consultation des Français et des Européens en général a été lancée par l’Union européenne dans l’objectif de prendre enfin une décision sur cette question qui fait débat depuis des années.



Évidemment, on peut s’interroger sur la nécessité d’un tel débat alors que



En un mois, la



Parmi les votants, 55% se sont exprimés en faveur de l’heure d’été qu’ils aimeraient conserver si le changement d’heure venait à être aboli. Résultat, le soleil se lèverait à 10 h du matin en Bretagne en été !



Le changement d’heure va-t-il être aboli ?

Il est encore trop tôt pour le savoir exactement. La Commission européenne va prendre en compte les résultats des votes pour orienter sa décision.



Dans tous les cas, l’application d’une telle décision n’interviendrait pas avant 2021, au moment du passage à l’heure d’été si celle-ci emporte les faveurs de la Commission, ou au moment du passage à l’heure d’hiver si c’est elle qui l’emporte.



Dans tous les cas, ce débat continue de diviser et de poser problème. Beaucoup de Français ont admis avoir du mal à choisir entre l’heure d’été et l’heure d’hiver. L’heure d’été permettant de voir le soleil se coucher plus tard, mais il se lève aussi plus tard (après 9 h 30 à Paris le jour le plus court de l’année !).



