Hello Masters : une plateforme pour rebooster les carrières professionnelles des quinquas et plus Alors que le débat s’intensifie autour de l’"obsolescence programmée" des carrières professionnelles après 45 ans, une récente enquête du Figaro soulève une question cruciale : à partir de 45 ans, doit-on réellement redouter une "mort professionnelle" ? Hello Masters, une plateforme dédiée à la redynamisation des parcours professionnels souhaite montrer « que cette étape peut être une formidable opportunité de renouveau ». Si les mentalités des employeurs évoluent… PAR SENIORACTU.COM | Publié le 07/01/2025

On le sait, l’emploi des seniors en France est une catastrophe… De nos jours, quatre générations se côtoient dans le monde du travail et les entreprises. Quatre générations différentes et parmi elles, les seniors qui restent souvent stigmatisés.



Malgré une légère amélioration de l’emploi des seniors ces dernières années, la France demeure en-deçà de la moyenne européenne concernant le taux d'emploi des personnes de 55 à 64 ans.



Selon les chiffres de la DARES publiés en septembre 2024, 58,4 % des 55 à 64 ans avaient un emploi en 2023 contre 63,9% en moyenne en Europe. En Ile-de-France, le taux d’emploi des seniors est fort avec 65, 2 % des plus de 50 ans qui exercent un emploi.



Dans un monde où les compétences changent à grande vitesse, beaucoup d’entreprises et de DRH perçoivent l’âge comme une limite… C’est vrai un peu partout dans le monde, mais peut-être encore plus en France.



Dans cet esprit, la plateforme Hello Masters fondée par Blandine Mercier estime que « 45 ans est le moment idéal pour se réinventer, explorer de nouvelles voies et révéler son plein potentiel professionnel ». Certes, mais le souci ne vient généralement pas des salariés eux-mêmes, mais plutôt des employeurs et des DRH…



Plus concrètement, cette plateforme propose des parcours de formation sur-mesure, un accès à des mentors experts et des outils adaptés aux défis modernes et accompagne les professionnels expérimentés pour qu’ils reprennent le contrôle de leur avenir.



Pour rappel, une étude interne menée par Hello Masters, plus des trois-quarts des utilisateurs ayant rejoint ce programme après 45 ans auraient « retrouvé un poste ou démarré une nouvelle activité en moins de six mois ».













































