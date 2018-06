Hauts-de-Seine : Hackaton 2018, les cinq lauréats de l'année

Avant d’entrer dans le détail, rappelons que le Hackathon est un tout nouveau concept imaginé par le département des Hauts-de-Seine (92) près de Paris où un quart des habitants des aura plus de 60 ans à l’horizon 2040. L’idée ? Imaginer aujourd’hui les solutions de demain pour accroître la qualité des services en faveur des seniors autonomes.



Durant 48 heures à Boulogne-Billancourt, plus de 240 participants ont travaillé en équipe sur 129 projets. Pour cette grande rencontre, les thématiques abordées ont été la convivialité au sens large du terme : lien social, inclusion numérique, santé et bien-être et culture et mobilité.



A l’issue du Hackathon 2018, ce sont 44 projets innovants qui ont émergé : tous répondaient collectivement ou individuellement aux attentes des seniors. Et parmi eux, 25 projets regroupaient plusieurs porteurs grâce à la dynamique du Hackathon.



Au final, celui-ci a récompensé particulièrement cinq projets lauréats du Département des Hauts-de-Seine :

• 1er prix : BOX BIEN-ETRE ET CULTURE 92 avec un montant de 15 000 euros (thématique culture)

• 2ème prix : JEUNES AMIS avec un montant de 10 000 euros (thématique convivialité et lien social)

• 3ème prix : NUTRIVITALITE avec un montant de 10 000 euros (thématique santé)

• 4ème prix : KIT PREVENTION AUTONOMIE avec un montant de 5 000 euros (thématique bien-être)

• 5ème prix : JE RESTE AUTONOME avec un montant de 5 000 euros (thématique surprenez-nous)



En complément, ces équipes pourront bénéficier d’un accompagnement de six mois pour leur permettre de déployer leur projet via un Lab. Les 44 projets présentés lors du Hackathon seront examinés à La Conférence des Financeurs le 2 juillet prochain.



A titre indicatif, en 2017, la Conférence des Financeurs des Hauts-de-Seine a financé 81 projets de prévention pour un montant global de 1 830 000 €. La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des personnes âgées a été installée dans les Hauts-de-Seine le 22 septembre 2016. Composée de 9 membres, elle a pour mission de fédérer les acteurs départementaux pour définir un programme d’actions coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.