Harkis : nouveaux montants de l'allocation de reconnaissance au 1er octobre 2018

Un arrêté publié au Journal officiel du 24 novembre 2018 fixe les nouveaux montants de l'allocation de reconnaissance à partir du 1er octobre 2018.

À cette date, le montant de l'allocation doit passer à 3 709 euros par an pour les harkis ayant choisi le versement d'une rente annuelle.





Les bénéficiaires ayant opté pour le versement d'un capital et le maintien de l'allocation toucheront 2 587 euros d'allocation par an également à compter du 1er octobre 2018, conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac) au 1er janvier 2018.



C'est l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) qui a pour mission d'exercer la reconnaissance de la Nation envers les personnes affectées par la guerre.



Textes de référence : arrêté du 14 novembre 2018 fixant le montant de l'allocation de reconnaissance après indexation sur l'évolution annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac).



