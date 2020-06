Hamako Mori, 90 ans : la "gameuse" la plus âgée au monde

Avant d’aller plus loin, rappelons qu’un gameur est une personne qui joue régulièrement aux jeux vidéo et jeux de rôle. Certains sont même devenus des professionnels de cette industrie.Il va sans dire que généralement, les gamers sont des adolescents ou des jeunes adultes… Rarement des seniors et encore plus rarement des personnes âgées de 90 ans ! C’est en cela que la Japonaise Hamako Mori est assez exceptionnelle !En effet, elle vient d’être désignée par le Guinness Book des Records comme étant la « streameuse » la plus vieille au monde. Un streamer ou une streameuse étant une personne qui diffuse ses parties de jeux vidéo en ligne. Elle est suivie par 300.000 fans sur sa chaine Youtube (lancée en 2014) où elle démarre toujours ses vidéos par « Konichiwa » (bonjour en japonais) et un petit salut.Tous les jours, Mme Mori (surnommée Gamer Grandma), qui vit avec sa famille dans son domicile de Chiba dans la grande banlieue de Tokyo, étire ses doigts avant de s’emparer de la manette de sa console de jeux ! A cet âge-là, les mains peuvent être un peu « rouillées »… Surtout les doigts. Il s’agit donc de les entretenir.Mme Mori a commencé à s’intéresser aux jeux vidéo dans les années 80. A l’époque, la plupart des consoles et des jeux venaient du Japon… Cela fait donc quarante ans qu’elle pratique et qu’elle joue ! Plus de 200 jeux en tout, au minimum 3h par jour -ce qui est peu par rapport à d’autres gamers. Elle avoue que ces jeux lui permettent d’évacuer son stress, notamment en tuant des monstres à l’écran.Parmi ses jeux favoris, la série des Grand Theft Auto ou le jeu de rôle Elder Scrolls V : Skyrim. Mais elle a également joué à Super Mario Bros, Call of Duty, Dragon Quest, Final Fantasy ou Resident Evil. « Je veux continuer à bien jouer, peu importe l’âge que j’ai » confie-t-elle à l’AFP.Depuis quelques années, la plupart des chercheurs, des scientifiques et des spécialistes du vieillissement s’accordent à dire que les jeux vidéo ont de nombreux effets positifs sur le bien vieillir. Alors, à vos manettes.